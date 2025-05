Twee explosies in 5 dagen bij zelfde woning Amsterdam-Zuidoost

In korte tijd is het twee keer raak op hetzelfde adres. De recherche is op zoek naar getuigen die iets kunnen vertellen over explosies op 27 april en 1 mei bij een woning aan het Martin Ennalsplein in Amsterdam Zuidoost. 'Beide keren is er sprake van behoorlijke schade, maar gelukkig raakt niemand gewond', zo meldt de politie vandaag.

Vlammen bij voordeur na explosie

De eerste explosie vindt plaats op 27 april 2025 rond 01.15 uur. Nadat de bewoners een harde knal horen, gaan ze bij de voordeur kijken en zien ze vlammen. Door daadkrachtig handelen weten ze zelf het vuur te blussen. Door de brand en de knal ontstaat schade aan de voorzijde van de woning. Gelukkig raakt niemand gewond.

Tweede explosie

Op 1 mei 2025 is rond 14.15 uur het weer raak. Ook na die tweede explosie ontstaat er behoorlijke schade, maar gelukkig raakt nu ook weer niemand gewond.

Getuigenoproep

De recherche en Forensische Opsporing doen onderzoek in beide zaken en is op zoek naar getuigen die meer weten over deze explosies. Heeft u meer informatie over deze zaken? Weet u bijvoorbeeld waarom deze woning het doelwit is? Of heeft u informatie over vluchtende verdachte(n)? Dan spreekt de recherche u graag. Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000.