Gebruikers erg tevreden over deelauto

Gebruikers zijn in het algemeen erg tevreden over deelauto’s. Grote aanbieders worden beoordeeld met een rapportcijfer tussen de 7,3 en 8,1. Dit blijkt uit de Smart Car Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder ruim 6.000 Nederlanders.

MyWheels best beoordeelde aanbieder

Nederlanders beoordelen het gebruik van een deelauto met hoge rapportcijfers. Van vijf grote aanbieders van deelauto’s krijgt MyWheels met een 8,1 de beste beoordeling. Gebruikers geven aan dat deze aanbieder relatief goedkoop is en goede service biedt. Aanbieders Greenwheels (7,7), SnappCar (7,6), ConnectCar (7,6) en Stapp.in (7,3) worden na MyWheels het beste beoordeeld.

Minder gedoe grootste motivatie

Voor een kwart van de Nederlanders is vermindering van het gedoe een belangrijke reden om gebruik te maken van een deelauto. Zo hoef je je bij een deelauto niet druk te maken over onderhoud of keuringen en hoef je de auto ook niet zelf schoon te maken. 24% ziet de positieve impact op het milieu en 23% zou een deelauto gebruiken vanwege de kostenbesparing. Jongeren en hoogopgeleiden zien vaker redenen voor het gebruik van deelauto’s dan 35- plussers en laagopgeleiden.

Deelauto heeft potentie

Eind 2020 maakten zo’n 730.000 Nederlanders gebruik van een deelauto (bron: CROW). Multiscope verwacht dat er in de komende vijf jaar maximaal 1 miljoen potentiële gebruikers bij kunnen komen. 11% van de ondervraagden is namelijk van plan deelauto’s te gaan gebruiken, waarvan 69% aangeeft dit binnen vijf jaar te willen doen. De intentie om gebruik te maken van de deelauto ligt bij Nederlanders die geen auto bezitten hoger (22%) dan bij Nederlanders met een eigen auto (9%). Daarnaast tonen aanhangers van progressieve partijen als GroenLinks en SP meer interesse in het gebruik van deelauto’s dan Nederlanders die rechts conservatief stemmen.