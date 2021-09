Citroën opent orderboeken elektrische ë-Berlingo Van

Citroën opent de orderboeken van de volledig elektrische ë-Berlingo Van. Met een actieradius van 275 km voor de 50 kWh-batterij, staat de ë Berlingo Van garant voor een ontspannen werkdag. De plaatsing van het accupakket in de bodemsectie resulteert niet alleen in een laag zwaartepunt, maar zorgt er ook voor dat het laadvolume (maximaal 4,4 m3) en de bruikbare lengte niet worden beperkt. Hierdoor kunnen voorwerpen met een maximale lengte van 1,82 meter worden vervoerd in de 4,4 meter lange M-versie en in de XL-variant zelfs voorwerpen van 2,17 meter. Alle versies hebben een maximaal laadvermogen van 825 kg en een geremd trekgewicht van 750 kg. Prijzen van de volledig elektrische Citroën ë-Berlingo Van beginnen in Nederland bij € 26.090, exclusief BTW.

Met een wereldwijde verkoop van bijna 1,9 miljoen exemplaren sinds de lancering in 1996, bezet de Citroën Berlingo Van de tweede plaats in het segment van compacte bestelwagens in Europa met een marktaandeel van 17% in 2020. Het model zet zijn groei voort door zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de klant. De nieuwe, volledig elektrische Citroën ë-Berlingo Van voegt een nieuw hoofdstuk toe aan het succes van de Berlingo Van.

Lagere gebruikskosten

Wie kiest voor een ë-Berlingo Van, profiteert van lagere gebruikskosten. Het energieverbruik ligt bijvoorbeeld vijf keer lager ten opzichte van een traditionele bestelwagen met verbrandingsmotor. Ook het onderhoud is naar schatting 30% goedkoper, omdat er geen sprake is van een oliefilter, versnellingsbak en koppeling, slijtage van mechanische componenten en omdat remblokken minder hard slijten door middel van het regeneratieve remsysteem waardoor de ë-Berlingo Van sterk afremt op de elektromotor.

Onderzoek naar klanten

De beoogde klanten van de ë-Berlingo Van hebben over het algemeen kleine en middelgrote wagenparken. 41% van de klanten bestaat uit verkopers of bedrijven uit de bouw- of leveringssector die vaak in stedelijke omgevingen werken. Hoewel 58% van deze professionals zelden gebruikmaakt van snelwegen en gemiddeld slechts 72 km per dag aflegt, heeft deze doelgroep toch behoefte aan veelzijdigheid om af en toe afstanden van 250 km (maximumafstand) op een dag te kunnen afleggen. 88% reist lokaal en opladen is overdag slechts nodig voor 1,6% van de ritten, waarbij het overgrote deel van de gebruikssituaties het mogelijk maakt om ’s avonds na het werk op te laden.

Opladen van batterij

Het opladen van de 50 kWh-batterij tot 80% duurt slechts 30 minuten bij een publiek snellaadpunt.

Gebruiksgemak dankzij My Citroën-app

Via de My Citroën-app is het mogelijk om het laadproces te beheren of om het interieur nog voor vertrek te koelen of te verwarmen (proconditionering). Ook via het infotainmentsysteem kan de gebruiker in het menu ‘Energie’ het laadproces beïnvloeden en laadsessies inplannen. Uitgesteld opladen is alleen beschikbaar voor laden thuis (modus 2) of snelladen (modus 3).

Ook handig is de app Charge My Car. Deze app is ontwikkeld door Free2Move Services en faciliteert opladen en parkeren (in Frankrijk) door toegang te bieden tot meer dan 220.000 oplaadpunten en door de beste route te plannen, afhankelijk van het bereik van het voertuig en de stations onderweg (inclusief oplaadpauzes, totaal opladen tijd, type stopcontact, toegang tot het station, enz.) en om tijd te besparen, kunnen klanten hun verbruik rechtstreeks via de app betalen.

Het modellenoverzicht van de ë-Berlingo Van: 5 uitvoeringen

De ë-Berlingo Van beschikt over dezelfde uitrusting als de versie met verbrandingsmotor (met uitzondering van de adaptieve regelunit en de extra verwarming). Alle elektrische versies zijn bovendien uitgerust met een 11 kW 3-fase boordlader en worden geleverd met een Type 2 mode 3 (Mennekes) laadkabel, , een elektrische parkeerrem, 15-inch wielen met wieldoppen en een volwaardig reservewiel. De ë-Berlingo Van is verkrijgbaar in drie uitvoeringen die gericht zijn op specifieke gebruiksvormen:

- De Control-uitvoering beschikt over een uitgebreide uitrusting: automatische verlichting, hill start assist, centrale vergrendeling op afstand met Plip-systeem, een Citroën Connect Box met SOS & Assistance Pack, , een 5-inch monochroom touchscreen, een Bluetooth handsfree-systeem, een 12V-aansluiting en een USB-aansluiting. Qua indeling beschikt de ë-Berlingo Van Control over 60/40 zwenkdeuren aan de achterzijde met een 180° openingshoek, een geoptimaliseerde breedte van maximaal 675 mm en een hoogte van 1.072 mm, een schuifdeur aan de rechterzijde (bij de XL-uitvoering) om het laden en lossen te vergemakkelijken, ongeacht waar het voertuig geparkeerd staat, en een stevige vaste scheidingswand. Opbergruimte is altijd binnen handbereik dankzij een opbergvak net onder de dakhemel boven de bestuurder, die perfect geschikt is voor het opbergen van alledaagse voorwerpen zoals gereedschap of documenten, zodat de gebruiker er altijd gemakkelijk bij kan. Het TopBox-dashboardkastje is groot genoeg voor bijvoorbeeld een laptop en de passagiersstoel biedt een grote opbergruimte onder het zitkussen, dat omhoog kan worden geklapt. Voor het comfort van de bestuurder beschikt de Control-versie over een in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel, verwarmbare elektrisch bedienbare achteruitkijkspiegels en elektrisch bedienbare ramen. De ë-Berlingo Van Control is verkrijgbaar vanaf € 26.090 exclusief btw (maat M, maximaal laadvermogen maximaal 825 kg, 136 pk/100 kW elektromotor, 50 kWh-batterij).

- De Club-versie, verkrijgbaar in de maten M en XL, is de meest veelzijdige uitvoering. Het model is bijzonder geschikt voor verkopers en koeriersbedrijven en heeft alle uitrustingsfeatures van de Control-versie, aangevuld met airconditioning, cruise control met snelheidsbegrenzer, een bandenspanningscontrolesysteem en mistlampen. Stuk voor stuk zaken die een bijdrage leveren aan het rijcomfort en de veiligheid. De in hoogte verstelbare ‘comfort’-stoel van de bestuurder met armsteun en opbergvak onder het zitkussen beschikt ook over een verstelbare lendensteun. Door de hoge positie van de stoel kan de bestuurder de weg goed overzien. Om het passagierscompartiment te beschermen en het schoonmaken te vergemakkelijken, is de vloer bekleed met een TPO-kunststofcoating. De ë-Berlingo Van Club is verkrijgbaar vanaf € 28.540 exclusief btw (maat M, maximaal laadvermogen 825 kg, 136 pk/100 kW elektromotor, 50 kWh batterij) en vanaf € 29.640 exclusief btw voor de XL-uitvoering (maximaal laadvermogen 778 kg).

- De Driver-versie is speciaal gericht op bedrijven en hun werknemers die langere ritten maken, soms verdeeld over de hele dag, of meerdere leveringen in stedelijke gebieden moeten verrichten. Er is dan ook prioriteit gegeven aan de comfortuitrusting en -technologie, zoals het Acoustic Pack en zijn gelamineerde voorruit die het lawaai van buitenaf filtert en een gevoel van rust aan boord geeft dankzij de effectieve geluidsisolatie, in lijn met de filosofie van het Citroën Advanced Comfort®-programma. Het rijcomfort wordt gegarandeerd door de comfortstoel van de bestuurder, het multifunctionele stuurwiel, de mistlampen, de automatisch bediende ruitenwissers aan de voorzijde en de elektrisch inklapbare buitenspiegels. Ook de veiligheidsuitrusting is uitgebreid met onder meer de Surround Rear Vision-technologie, die het mogelijk maakt om met behulp van twee camera’s de omgeving van het voertuig te bekijken op het 5-inch display, dat zich op de plek van de achteruitkijkspiegel bevindt. Ook een bandenspanningscontrolesysteem en cruise control met snelheidsbegrenzer zijn inbegrepen. De ë-Berlingo Van Driver is leverbaar vanaf € 29.290 exclusief btw (maat M, maximaal laadvermogen 825 kg, 136 pk/100 kW elektromotor, 50 kWh batterij).

Opties voor nog meer gebruiksgemak, comfort en veiligheid

De ë-Berlingo Van-prijslijst omvat een aantal opties die het gebruiksgemak, het comfort en het veiligheidsniveau verhogen.

Het Extenso®-interieurconcept, dat beschikbaar is vanaf het Control-uitrustingsniveau en door 77% van de klanten in Europa wordt gekozen, biedt plaats aan drie personen voorin, de modulaire 2-zitsbank biedt de mogelijkheid om het middelste deel om te vormen tot een mobiel kantoor.

Het 10-inch digitale instrumentenpaneel, beschikbaar op de versies Club en Driver, voegt een moderne touch toe en biedt een gemakkelijk af te lezen display voor rij-informatie en specifieke gegevens over de elektrische aandrijflijn.

Het 8-inch touchscreen, standaard op de Driver-versie, kan als optie besteld worden op de versie Club.

De rijhulpsystemen

De ë-Berlingo Van is uitgerust met 18 nuttige technologische features waarmee professionals elke dag veilig en zonder stress kunnen rijden. Om het rijden te vergemakkelijken, biedt de ë-Berlingo Van vele opties (beschikbaarheid is afhankelijk van uitrustingsniveau) Keyless Entry & Start, een head-up kleurendisplay, hill start assist, parkeerhulp achter, parkeerhulp vóór, een achteruitrijcamera, Surround Rear Vision, automatisch bediende koplampen, een elektrische parkeerrem en een indicator voor overbelading (ongeëvenaard in dit segment).

Voor een maximale veiligheid beschikt het model (afhankelijk van uitrustingsnveau) ook over Active Safety Brake, een actief waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook, attentiewaarschuwing voor de bestuurder, een systeem dat waarschuwt bij een dreigende aanrijding, aanhanger-stabiliteitscontrole, Grip Control met Hill Assist Descent (Club), uitgebreide limietbordenherkenning en -aanbeveling en dodehoekbewakingssysteem (Club).

De Citroën ë-Berlingo Van is ontworpen en uitgerust om het gebruik te vereenvoudigen, maar ook om het comfort tijdens het werk te verbeteren. Het model is erop gericht om stress en vermoeidheid bij professionals te verminderen en zo de productiviteit te verhogen. Het rijplezier, dat de versies met verbrandingsmotor al kenmerkt dankzij de soepele bediening en het lage geluidsniveau in het interieur dankzij de meervoudige geluidsabsorptiesystemen, wordt in de elektrische versie nog extra versterkt door de afwezigheid van lawaai en vibraties. De capaciteiten en uitrustingen van de ë-Berlingo Van behoren tot de top in het segment en het model biedt een actieradius die geschikt is voor alle dagelijkse ritten.