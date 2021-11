Vernieuwd modelgamma Alpine A110

Sinds de introductie in december 2017 is de Alpine A110 leverbaar geweest in diverse uitvoeringen, van de Alpine A110 Première Edition tot de Alpine A110 Légende GT. Vandaag onthult Alpine het vernieuwde A110 modelaanbod, bestaande uit de A110, A110 GT en A110 S. Deze versies zijn alle even puur Alpine, maar met een eigen karakter en rijbeleving – altijd met de kernwaarden van Alpine. De Alpine A110 is uitzonderlijk licht en wendbaar, biedt verbeterde prestaties en wordt aangedreven door een 1,8-liter turbomotor in combinatie met een 7-traps Getrag-automaat met dubbele koppeling.

De Alpine A110 vormt de entrée naar de wereld van Alpine. Het Alpine onderstel en de 252 pk sterke krachtbron zorgen ervoor dat de A110 even plezierig te rijden is als de originele Berlinette. De auto is licht, levendig en direct en is onder alle rijomstandigheden wendbaar en dynamisch.

De Alpine A110 GT is de Grand Tourisme sportcoupé binnen het gamma. Zijn 300 pk sterke turbomotor zorgt in combinatie met het Alpine onderstel voor een prettige balans tussen performance en comfort. Niet veel sportauto’s in dit segment zijn zo veelzijdig en elegant. Het is een sportauto die zowel in het dagelijks gebruik als op lange afstanden optimaal rijplezier biedt.

De Alpine A110 S, de topversie in het vernieuwde aanbod, is geheel gericht op performance. Met zijn Sport-onderstel laat hij het motorvermogen van 300 pk volledig tot zijn recht komen. De A110 S heeft de inborst van een sportauto en is uitgerust met een specifieke aerodynamicakit en – optioneel – semi-slick banden. Ideaal voor bestuurders die maximale precisie verlangen, met name op het circuit.

De orderintake van de vernieuwde Alpine A110 modellen is per direct geopend. De prijzen beginnen bij € 68.990,-*. De volledige prijslijst toegevoegd als bijlage.

”2021 is een historisch jaar voor Alpine: het merk stapte in de Formule 1, won de Grand Prix van Hongarije en maakt vaart met het Endurance programma in de hoogste autosportklasse LMP1. Dit komt tot uiting in het nieuwe A110 modelprogramma: de auto is scherper, biedt nog betere prestaties en maakt duidelijk wat ons doel is in de autosport.” Laurent Rossi, CEO, Alpine

De nieuwe Alpine A110 S, de essentie van een sportauto

De S-badges op de achterzijde en op de portierdorpels van de Alpine A110 S verwijzen naar zijn intense en sportieve rijbeleving, evenals zijn compromisloze configuratie van de 300 pk sterke motor, het onderstel, de remmen, het uitlaatsysteem en de sportstoelen. De auto reageert dynamisch onder alle rijomstandigheden, op elke weg en bij elke snelheid. De A110 S is leverbaar met optionele, aerodynamische componenten in carbon die zijn prestatiegerichtheid benadrukken. Ook optioneel is de tweekleurige carrosseriekleur (Fire Orange met een in Deep Black uitgevoerd dak).

De exterieuruitrusting omvat zwart verchroomde Alpine opschriften, oranje remklauwen en zwarte 18-inch GT Race-wielen met 215/40 R18 banden voor en 245/40 R18 banden achter. Het interieur is al even exclusief aangekleed met verstelbare Sabelt-sportstoelen op twee rails, aluminium sportpedalen en – in combinatie met de opties Microfibre pack en Racing Seats – een met microfibre bekleed interieur met oranje stiksel. De oranje autogordels, volledig met microfibre beklede stoelen en de voorbereiding voor montage van een raceharnas zijn nu voorbehouden aan de nieuwe A110 S.

Voor extra rijdynamiek biedt de nieuwe A110 S optionele Michelin PS Cup 2 Connect semi-slick banden en een Aero Kit die de topsnelheid verhoogt tot 275 km/u. De kit bestaat uit een carbon achterspoiler voor betere aerodynamische eigenschappen, een carbon front blade en spoilerlippen onder de voorbumper die de efficiënte werking van de achterdiffusor en vlakke autobodem versterken.

De opmerkelijke stabiliteit bij 275 km/u is het resultaat van de 60 kg extra neerwaartse druk op de voorwielen (dankzij de front blade) en 81 kg extra neerwaartse druk op de achterzijde (dankzij de achterspoiler), samen 141 kg. Met deze uitrusting kan de A110 S zijn volledige potentieel op het circuit benutten.

“De nieuwe Alpine A110 S is de eerste A110 met een achterspoiler. We hebben de A110 S onderworpen aan vele tests in de windtunnel, die aantonen dat de hogere topsnelheid van de auto aerodynamische aanpassingen vereiste. De Aero Kit is ons antwoord op deze uitdaging. De A110 S heeft een topsnelheid van 275 km/u, ziet er geweldig uit en gaat graag de race tegen de klok aan op het circuit.” Antony Villain, Director of Design, Alpine.

Nieuw Alpine multimediasysteem met uitgebreide connectiviteit

Alpine rust de nieuwe A110 modellen uit met een nieuw multimediasysteem inclusief een 7-inch touchscreen, Bluetooth connectiviteit en twee USB aansluitingen. De bediening is geïnspireerd op die van een smartphone, intuïtief (de widgets zijn individueel aan te passen) en compatible met Apple CarPlayTM en Android AutoTM.

De bedieningselementen achter het stuurwiel activeren spraakherkenning zodat de bestuurder het iOS- of Google-systeem van zijn smartphone kan aansturen of via Google Online Search adressen kan opzoeken. Tevens biedt het navigatiesysteem zeer uitgebreide informatie in real-time (verkeersinformatie, gevaarlijke situaties op de route, de eerstvolgende tankstations inclusief brandstofprijzen, etc.).

Het Alpine Telemetrics-menu (optioneel met uitzondering van A110 S) omvat real-time weergaven of staafdiagrammen met turbodruk, temperatuur van de transmissie, koppel, vermogen, stuurhoek en acceleratie. De ingebouwde chronograaf registreert zaken als de rondetijden op het circuit.

Afhankelijk van de versie is het Alpine multimediasysteem uitgerust met het standaard audiosysteem (twee luidsprekers), Focal-audiosysteem (twee luidsprekers en twee tweeters) of Focal Premium-audiosysteem (twee luidsprekers, twee tweeters en een subwoofer).

Het nieuwe Alpine multimediasysteem is geschikt voor FOTA (Firmware Over The Air) remote updates. Deze connectiviteit maakt het in de nabije toekomst mogelijk om bijvoorbeeld een WiFi-connectie toe te voegen.

Scherpere motorafstemming

Om het rijplezier te maximaliseren, is elke Alpine A110 voorzien van drie door de bestuurder te selecteren rijmodi: Normal, Sport en Track. De modi Normal en Sport zijn geoptimaliseerd voor respectievelijk meer comfort en sportiever schakelen, inclusief de mogelijkheid om het motortoerental te verhogen tijdens het op- en terugschakelen (vergelijkbaar met de boost bij double clutching). In overeenstemming hiermee veranderen ook de respons van het gaspedaal en de motor, de gevoeligheid van de stuurbekrachtiging, de schakelkarakteristiek, de activatie van de kleppen in de uitlaat en de respons van de ESC. Laatstgenoemde kan tevens met een druk op de knop volledig worden gedeactiveerd.

De afstemming van de motor in de A110 GT en A110 S is geoptimaliseerd, wat resulteert in een hoger vermogen van 300 pk bij een hoger toerental (6.300 tpm) en 20 Nm extra koppel (340 Nm koppel vanaf 2.400 tpm). De topsnelheid wordt met deze aanpassingen bereikt in de zevende versnelling. Bovendien is de automatische transmissie doorontwikkeld voor verbeterde prestaties. Een andere nieuwe feature: bij gebruik van de Launch Control wordt een van de cilinders tijdelijk uitgeschakeld voor een nog sportievere sound.