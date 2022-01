DS 4 uitgeroepen tot Most Beautiful Car of 2022

De jury van het 37e Festival Automobile International heeft de DS 4 uitgeroepen tot Most Beautiful Car of 2022. De DS 4, ontworpen door DS Design Studio Paris, onderscheidt zich met zijn proporties en imposante uitstraling, zowel vanbinnen als vanbuiten. De Most Beautiful Car of the Year is de zevende onderscheiding die DS Automobiles in ontvangst heeft mogen nemen bij de laatste acht Festival Automobile Internationals.

De DS 4 is de belichaming van de nieuwe generatie design van DS Automobiles. De DS 4 is verfijnd, hightech en combineert een charismatisch exterieurdesign met een puur interieurdesign met ‘handgemaakte’ details. Sinds 2006 wordt op het Festival Automobile International ieder jaar de prijs Most Beautiful Car of the Year uitgereikt, samen met vele andere prijzen.

Thierry Metroz, Design Director van DS Automobiles: “De onderscheiding Most Beautiful Car of the Year is een grote beloning voor het team dat de DS 4 heeft vormgegeven. Dat zijn meer mensen dan alleen die van de DS Design Studio Paris. Al voordat de eerste lijn op papier werd gezet hebben we twee jaar lang samen met onze ingenieurs gewerkt aan het technische platform. Toen we begonnen aan het creatieve proces hadden we bijzonder veel vrijheid. De vorm van de DS 4 is geïnspireerd op die van de DS Aero Sport Lounge, die vorig jaar eveneens werd onderscheiden op het Festival Automobile International. De vorm van de auto is uniek in het segment en heeft niet eerder vertoonde proporties. Het design is sportief, erg gespierd, compact en grote wielen maken daarvan deel uit. Hij blijkt tegelijkertijd aerodynamisch, efficiënt en charismatisch.”

De jury

De jury van het Festival Automobile International bestaat uit Jean-Michel Wilmotte (juryvoorzitter, architect), Anne Asencio (jury vice-voorzitter, Vice-President Design Experience bij Dassault Systems), Hermidas Atabeyki (voorzitter van D3 Studio), Paul Belmondo (voormalig coureur, tv-expert), Cyrille Duval (bedrijfsdirecteur), Laurent Gardinier (eigenaar Maisons Taillevent), Etienne Gemelle (Editor Director, Chairman en CEO van Le Point), Olivier Josse (hoofd van Alcyone Public Relations), Jacques Nicolet (President van Everspeed), Patrick Pruniaux (President van Girard-Perregaux), Isabelle Schlumberger (Managing Director of Commerce, Marketing and Development bij JCDecaux) en Ari Vatanen (voormalig rallycoureur en voormalig lid van het Europees Parlement).