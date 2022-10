RDW: Meer rijbewijzen dan ooit, 11,6 miljoen | Oudste rijbewijshouder 106 jaar

Nederland telt inmiddels 11.626.069 rijbewijzen. Eind 2021 was dat aantal 11.068.639. De oudste houder van een rijbewijs woont in Zuid-Holland en is 106 jaar. Dit meldt de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)

Veruit de meeste rijbewijzen zijn er in de provincie Zuid-Holland (2.332.571), gevolgd door Noord-Holland (1.825.300) en Noord-Brabant (1.798.215). Op de kaart is te zien hoe het aantal rijbewijzen verdeeld is over Nederland. Het gaat hier om het totaal van alle rijbewijscategorieën, zoals voor brommers (AM), personenauto’s (B), vrachtwagens (C) en trekkers (T).

De RDW beheert het rijbewijsregister en verzorgt samen met de gemeenten het afgeven van alle rijbewijzen.

Alle leeftijden

De jongste rijbewijshouders hebben een brommer- en/of trekkerrijbewijs en zijn 16 jaar oud. Voor personenauto’s zijn de jongste rijbewijshouders 17 jaar: deze jongeren doen mee aan het 2toDrive-programma, waarmee met een coach gereden wordt om rijervaring op te doen

De oudste Nederlander met een rijbewijs is 106 jaar en komt uit de provincie Zuid-Holland. De op één na oudste van 104 woont in Limburg. Overigens zegt dit niet dat zij nog autorijden: een geldig rijbewijs kan immers in Nederland ook als legitimatiebewijs worden gebruikt. Wel betekent het dat ze maximaal 5 jaar geleden medisch zijn goedgekeurd.

Steeds meer digitaal verlengd

Al bij ruim 70% van alle gemeenten kan het rijbewijs inmiddels ook online verlengd worden. Steeds meer mensen doen dit ook: dit jaar al 119.870 keer, meer dan in 2021 (106.695) en 2020 (65.342). Op RDW.nl is te zien bij welke deelnemende gemeenten men online het rijbewijs kan verlengen.