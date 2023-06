Het hoe, wat en waarom van de apk-keuring

De apk-keuring is een jaarlijkse verplichting waar veel autobezitters tegenop zien. Het lijkt soms alsof het slechts een formaliteit is die behoorlijk wat geld kost, maar niets is minder waar. De keuring heeft namelijk een zeer belangrijke functie en draagt bij aan de veiligheid op onze wegen en het verminderen van schadelijke uitstoot. In dit artikel gaan we dieper in op het belang van de apk-keuring en wat er allemaal gecontroleerd wordt.

Erkende garage

Allereerst even dit: zorg dat je jouw auto laat keuren bij een erkende APK keuring garage. In Nederland zijn er verschillende instanties die apk-keuringen mogen uitvoeren, zoals RDW-erkende garagebedrijven, dealers en specialistische bedrijven. De kosten verschillen per bedrijf, maar gemiddeld liggen deze tussen de 50 en 100 euro voor het uitvoeren van de keuring zelf. Eventuele reparatiekosten komen daar nog bij. Na de keuring krijg je een gestempeld apk-rapport als bewijs.

Waarom is het verplicht?

Dan nu de vraag waarom de keuring verplicht is gesteld. Het antwoord hierop is simpel: om ervoor te zorgen dat auto’s veilig zijn en voldoen aan milieueisen. Door middel van de apk-keuring worden alle auto’s in Nederland gecontroleerd op technische gebreken die kunnen leiden tot onveilige situaties op de weg of tot hogere uitstoot van schadelijke stoffen. Het belangrijkste doel van de apk-keuring is dus het vergroten van de verkeersveiligheid. Door deze jaarlijkse regelmatige controles worden eventuele mankementen tijdig ontdekt en gerepareerd voordat deze kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor bestuurders, passagiers en andere weggebruikers.

Bovendien draagt de apk-keuring ook bij aan een beter milieu. Auto’s die niet goed onderhouden zijn, stoten namelijk meer schadelijke stoffen uit dan auto’s die wel goed onderhouden zijn. Door middel van strenge controle op emissieniveaus tijdens de keuring wordt ervoor gezorgd dat auto’s niet te veel vervuilende stoffen uitstoten. Dit heeft een positief effect op de luchtkwaliteit en het milieu in Nederland.

Wat wordt er gecontroleerd?

Maar wat wordt er eigenlijk allemaal gecontroleerd tijdens de jaarlijkse apk-keuring? In principe worden alle belangrijke onderdelen van de auto gecontroleerd op hun functionaliteit, veiligheid en milieueffecten. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste controles:

1 Remmen – De remmen zijn een van de belangrijkste onderdelen van de auto als het gaat om veiligheid. De keurmeester controleert of deze goed werken en voldoen aan bepaalde eisen. Indien nodig worden onderdelen, zoals remschijven bijvoorbeeld, vervangen.

2 Verlichting – Goed werkende verlichting is essentieel voor veilig rijden in het donker en bij slechte weersomstandigheden. Men controleert daarom of alle verlichting goed functioneert en of deze voldoet aan bepaalde eisen. Indien nodig worden reparaties uitgevoerd, lampen vervangen en/of bijgesteld.

3 Banden – Goede banden zijn essentieel voor grip op de weg en veilig rijden. De keurmeester controleert of de banden voldoende profiel hebben, niet beschadigd zijn en of ze op de juiste manier gemonteerd zijn. Wanneer er niet voldoende profiel meer is, dienen de banden te worden vervangen.

4 Uitlaatgassen – Schadelijke uitlaatgassen hebben grote invloed op ons milieu. Tijdens de keuring wordt er gecontroleerd hoeveel schadelijke stoffen er uitgestoten worden door middel van een meting via het uitlaatsysteem. Ook kijkt men naar de aanwezigheid en staat van onderdelen als een roetfilter en katalysator.

5 Carrosserie – De carrosserie, oftewel het chassis van de auto, moet stevig genoeg zijn om bestand te zijn tegen eventuele botsingen of aanrijdingen. Daarom wordt er gecontroleerd of er geen roestplekken zijn en of de carrosserie nog stevig genoeg is.

6 Stuurinrichting – Een goede stuurinrichting is noodzakelijk voor veilig rijden. Tijdens de keuring wordt er gecontroleerd of deze goed werkt en voldoet aan bepaalde eisen. Soms is er een lichte afwijking en moet de auto worden uitgelijnd.

7 Ophanging – De ophanging van de auto moet goed functioneren om veilig te kunnen rijden. Hierbij wordt gecontroleerd op slijtage en beschadigingen aan onderdelen zoals schokdempers, veren en rubbers.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van wat er allemaal gecontroleerd wordt tijdens de apk-keuring. Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat de apk-keuring niet hetzelfde is als regulier onderhoud aan je auto. Het blijft belangrijk om zelf regelmatig je auto te controleren op eventuele mankementen en deze tijdig te laten repareren om problemen tijdens het rijden te voorkomen.

Kortom, de jaarlijkse apk-keuring is echt belangrijk, noodzakelijk en in ons aller belang. Het vergroot de veiligheid op de weg en draagt bij aan een beter milieu door schadelijke uitstoot te verminderen. Door middel van strenge controles op verschillende onderdelen van de auto wordt ervoor gezorgd dat auto’s veilig genoeg zijn om op de weg te rijden en zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoten. Gelukkig kunnen we sinds kort in veel gemeenten wél makkelijk online ons rijbewijs verlengen.