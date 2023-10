Prognose: BOVAG en RAI Vereniging verwachten 360.000 nieuwe personenauto’s in 2024

BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat er in 2024 360.000 nieuwe personenauto’s worden geregistreerd. Deze prognose is vrijwel gelijk aan de registratieaantallen van 2023, waarin het totaal naar verwachting zal eindigen op 357.000 nieuwe personenauto’s.

Een groot deel van de registraties in 2023 bestond uit naleveringen van orders uit 2022. Dat we in 2024 op hetzelfde aantal registraties uitkomen als in 2023 wijst erop dat de grootste afleveringsproblemen achter de rug zijn en we afstevenen op een stabilisering van de markt.

Hoewel de markt in 2024 lijkt te stabiliseren blijven we met 360.000 personenwagens nog wel achter op het langjarig gemiddelde van ruim 400.000 auto’s per jaar. BOVAG en RAI Vereniging zien dit als zorgwekkend omdat juist de nieuwverkoop, mede door het aandeel elektrische auto’s, in grote mate bijdraagt aan het vergroenen van het wagenpark en het halen van de collectieve klimaatambities. Dit benadrukt het belang van stimulering van EV’s ook na 2025, waar het tot dusver nog aan ontbreekt.