Brussels Auto Show 17 t/m 21 januari 2014

Ontdek de paleizen van de Brussels Expo met meer dan 400 auto’s en 150 bedrijven. Een show die je als autoliefhebber niet mag missen! Meer dan vijfentwintig moviecars, vijf John Player Special Formule 1 auto’s, meerdere hypercars waaronder een Pagani Huayra die voor het eerst in Brussels Expo te zien is, unieke tuning projecten uit heel Europa, WRC-rally auto’s, Dakar auto’s, LeMans auto’s, trucks en meerdere motorpleinen met Kawasaki’s, Harley’s, KTM’s en BMW’s. Uiteraard is dit nog maar een voorproefje van wat je allemaal gaat beleven tijdens Brussels Auto Show. Daarnaast zul je getuigen zijn van de eerste 'Car Catwalk’ op een Belgische Autoshow. Een verhoogd podium van 1,5m hoog en 90m lang waar jij de aanwezige topstukken rijdend gaat zien en horen. Natuurlijk is er ook oog voor de mobiliteit van de toekomst en zullen er op de doordeweekse dagen diverse duurzaamheids- congressen plaatsvinden. Naast de meest mooie auto's, motoren en trucks is het ook mogelijk om jouw favoriete special guests te ontmoeten, waaronder de Britse supercar-vlogger Shmee150, de grootste Nederlandse YouTuber Enzo Knol en content creator POG uit België. Uiteraard nemen zij hun eigen of zelfs meerdere supercars mee!