Tesla populairste merk van 2023 onder zakelijke én particuliere elektrische leaserijders

Waar Tesla vorig jaar onderaan te vinden was in de top-5 lijstjes, bemachtigt het Amerikaanse automerk dit jaar plek 1 in het lijstje populairste merken onder elektrische leaserijders. Dit geldt zowel voor private lease als zakelijke lease. Dit jaar was er een groei van bijna 3 keer zoveel bestellingen ten opzichte van 2022 onder zakelijke leaserijders en bijna verdubbeld voor private leaserijders. Blijkt uit analyse van eigen data van Athlon Nederland.

Onder zakelijke leaserijders stoot Tesla, Volvo van de troon en onder private lease moet Mercedes-Benz plaatsmaken. Willemijne de Wit, marketing en sales director bij Athlon Nederland: “We horen nog wel eens terughoudendheid op het gebied van elektrisch rijden. Leaserijders zien op tegen de vakantierit met een elektrische auto, zo zijn ze bijvoorbeeld bang om ergens te stranden door een lege batterij. Als we kijken naar de nieuwe modellen elektrische auto’s zien we dat de techniek goed is. De batterijtechniek heeft zich de afgelopen jaren sterk bewezen.”

Tesla Model Y populairste model van 2023

Tesla komt dan ook bovenin de lijst terug met populairste modellen. Samen met Volvo bezetten ze het grootste deel van de top 5 populairste elektrische modellen. “De Tesla Model Y en Model 3 zijn in een razend tempo populair geworden. We zien dat onder andere terug in de meest geleasete modellen. Daar staat, zowel zakelijk als privé, Tesla Model Y op nummer één. Voor aankomend jaar zien we overigens wel flinke concurrentie komen vanuit merken zoals bijvoorbeeld Polestar en BYD. ” aldus de Wit.

Verwachtingen voor 2024

Doordat Athlon particuliere leaserijders ook steeds meer tweedehands opties kan geven, kunnen meer mensen op een laagdrempelige manier kennismaken met elektrisch rijden: “Het komende jaar komen de populaire modellen uit 2019 onder zakelijke leaserijders terug uit de lease. Denk aan modellen als de Tesla Model 3, Hyundai Kona en Kia Niro.” En juist voor de private lease doelgroep is dit interessant, vertelt de Wit: “Particulieren zijn terughoudender, omdat er onzekerheden spelen omtrent elektrische voertuigen. Onder andere met betrekking tot subsidies en zorgen rondom de accuduur van elektrische modellen. Deze zorgen halen wij met het bieden van private lease weg. Ons doel is om de private leaserijder ook kennis te laten maken met elektrisch rijden. En dat is goed nieuws, want zo krijgen de elektrische auto’s én de subsidies uit het verleden een tweede leven in Nederland!”

Kia blijft populairst onder niet-elektrische rijders

Onder niet-elektrische leaserijders blijft het merk Kia het populairst. Kia heeft deze eerste plek bij Athlon nu twee jaar op rij, bij zowel zakelijk als private leaserijders. Verder zien we dat Toyota uit de lijst is verdwenen in het zakelijke segment en Renault op de 2de plek nieuw is binnengekomen. Private leaserijders geven naast Kia voorkeur aan Peugeot en Mercedes-Benz op de derde plek. Onder niet-elektrische leaserijders zijn de modellen van Kia ook erg populair: het favoriete model van zakelijke leaserijders is de Kia Ceed Sportswagon en van private leaserijders de Kia Picanto.