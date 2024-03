2024 Jeep® Wrangler 4xe voorzien van nieuwe grille, gewijzigd interieur en meer connectiviteit

De 2024 Jeep® Wrangler 4xe is hét legendarische SUV-model en belichaamt als geen ander het Jeep DNA. Hij combineert de traditionele kenmerken van een krachtdadige offroader met geavanceerde technologie zoals een plug-in hybride aandrijflijn. De nieuwste 2024 versie is nu te bestellen.

De nieuwe 2024 Jeep Wrangler 4xe eert de tradities die het model zo legendarisch hebben gemaakt. De grille met zeven sleuven verwijst naar het iconische model uit 1941. Dat model legde de basis voor het Jeep DNA, dat met een moderne insteek het verleden en heden met elkaar verbindt. De vernieuwde iconische grille van de 2024 Wrangler is voorzien van zwarte sleuven met metaalkleurige omlijsting (platinum zilverkleurige sleuven en omlijsting voor Sahara). De rest van de grille is in de carrosseriekleur uitgevoerd. De vernieuwde grille is zowel fysiek als visueel slanker en zorgt tegelijkertijd voor een verbeterde koeling. De voorzijde, die zo iconisch en herkenbaar is dat er geen Jeep logo op mag zitten, krijgt dankzij de nieuwe grille weer een frisse uitstraling. Daarnaast is de Sahara-uitvoering van de Wrangler voor het eerst voorzien van 20‑inch wielen, wat zowel de uitstraling als rijeigenschappen ten goede komt.