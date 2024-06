Rijden met het nieuwe vlaggenschip van Renault: Rafale

De naam Rafale, die de Franse flair voor excellentie en gedurfd design uitdrukt, sluit aan bij het prestigieuze verleden van Renault in de Franse luchtvaartindustrie. Het buitengewone racevliegtuig, de Caudron-Renault Rafale, liet in 1934 een recordsnelheid van 445 km/u noteren.

Het assertieve karakter van de Renault Rafale is zichtbaar in zijn styling. Gebeeldhouwde lijnen en hightech eigenschappen kenmerken de nieuwe designtaal van Renault, met aandacht voor detail en voor het spel tussen licht en vormen. Dit is een auto die verrast, verbaast en betovert.

De Rafale is een premium voiture à vivre. Hij biedt de beste technologie van Renault op het gebied van veiligheid, prestaties en rijgedrag, zonder in te boeten aan comfort. Met zijn royale interieur en brede scala aan hightech functies biedt de Rafale een uitzonderlijke ervaring voor alle inzittenden.

Behalve met de E-Tech full hybrid 200-aandrijflijn met een uitstekende verhouding tussen prestaties en efficiëntie – die al beschikbaar is voor de Renault Austral en Espace – wordt de nieuwe Rafale ook geleverd met de nieuwe E-Tech 4×4 300-aandrijflijn. Deze baanbrekende plug-in hybride aandrijflijn, die het beste van de Renault E-Tech-technologie vertegenwoordigt, biedt permanente vierwielaandrijving en een nieuwe elektromotor op de achteras voor meer vermogen.

De Renault Rafale E-Tech full hybrid 200 met een vermogen van 147 kW (200 pk) is in Nederland in eerste instantie beschikbaar in de uitvoering esprit Alpine, voor prijzen vanaf € 51.490. De techno-uitvoering volgt later met een vanafprijs van € 47.490. De Rafale met de 220 kW (300 pk) sterke E-Tech 4×4-aandrijflijn is vanaf de herfst van 2024 leverbaar in de uitvoeringen esprit Alpine en atelier Alpine.

Fabrice Cambolive, CEO van Renault: “De nieuwe Renault Rafale staat centraal in de Renaulution strategie en symboliseert onze stap voorwaarts in het hogere segment. We laten hiermee zien dat we in elk klantensegment thuishoren. Met zijn innemende SUV-coupédesign, gemaakt voor intense ervaringen, biedt de Rafale ongekend rijplezier dankzij zijn hybride-aandrijflijnen en een normbepalend chassis boordevol passie en knowhow van de Renault ingenieurs.”