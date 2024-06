Geheel nieuwe, volledig elektrische Ford E-Transit

Ford heeft de E-Transit Custom vanaf de basis ontwikkeld rond innovatieve, op feedback van klanten geïnspireerde, oplossingen. De nieuwe bestelauto combineert geavanceerde technologie voor elektrische auto’s met het digitale en fysieke software- en dienstenplatform van Ford Pro. Daarmee kunnen bedrijven hun gebruikskosten verlagen, effectiever werken en eenvoudiger overstappen op elektrische mobiliteit.

Bij de introductie van de nieuwe E-Transit Custom introduceert Ford Pro op de grote Europese markten een geïntegreerde thuislaadoplossing voor bedrijven – inclusief installatie van een connected wallbox, beheerssoftware en onderhoud.

Om de productiviteit te maximaliseren van kmo’s die afhankelijk zijn van hun lichte bestelauto’s – waarmee ze vorig jaar 860 miljard euro bijdroegen aan het bbp van de Europese Unie2 – biedt de volledig elektrische versie van Europa’s bestverkochte 1-tons bestelauto innovatieve nieuwe functies. Die zijn ontworpen naar de behoeften van de kmo’s. Dat begint al in de cabine, die standaard 5G connectiviteit3 biedt en slimme functies zoals het kantelbare stuurwiel.

De efficiënte, volledig elektrische aandrijflijn biedt een actieradius van maximaal 329 kilometer en neemt zonder beperking genoegen met onderhoud eens in de twee jaar. Dat zorgt ook voor lagere gebruikskosten. De nieuwe E-Transit Custom heeft een laadvermogen tot 1.147 kg4, een lagere laadvloer, verbeterde toegang tot de laadruimte en een toonaangevend maximaal toegestaan aanhangergewicht van 2.300 kg5.

“Kleine bedrijven zijn het hart van de Europese economie en zijn ook essentieel voor elke gemeenschap. Veel ondernemers vertrouwen op Ford-bestelauto’s en Ford bedient deze doelgroep al meer dan een halve eeuw. Hun ervaringen en inzichten hebben ons geholpen bij de ontwikkeling van elektrische en plug-in hybride bestelauto’s – en ook bestelauto’s met dieselmotor – voor klanten in elke bedrijfstak en op elke locatie. Maar ook met ondersteunende diensten om de productiviteit van bedrijven met een groot wagenpark en een specifieke wagenparkbeheerder bereikbaar te maken voor kleine bedrijven zonder wagenparkbeheerder”, aldus Hans Schep, algemeen directeur van Ford Pro, Europa.

De Ford E-Transit Custom wordt geassembleerd in de ultramoderne fabriek van Ford Otosan in Turkije. Het nieuwe model past in het assortiment elektrische bestelauto’s tussen de grotere E-Transit6, waarvan er vorig jaar vijf keer zoveel zijn verkocht als van zijn naaste concurrent7, en de compacte E-Transit Courier die in 2025 op de markt komt.