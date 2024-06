Lancia presenteert nieuwe Ypsilon HF en keert terug in de rallysport met Ypsilon Rally 4 HF

Elk model in het nieuwe tijdperk van Lancia wordt beschikbaar in HF-specificatie.

Lancia kondigt terugkeer in de rallysport aan met onthulling nieuwe Ypsilon Rally 4 HF met vernieuwd ‘LANCIA CORSE HF’-logo: een herinterpretatie van het historische logo met een eigentijdse flair.

“Een auto, vier statements. Vandaag vertelt Lancia vier verhalen. Het eerste gaat over de samenwerking met Cassina, een toonaangevende Italiaanse meubelfabrikant. Het tweede verhaal wordt vertegenwoordigd door een uitgebreid en elegant productaanbod, met een financieel aanbod waarmee Lancia zich in het hart van de markt positioneert. Maar daar blijft het niet bij. Vandaag presenteert Lancia ook de nieuwe Ypsilon HF. Dit is de performanceversie van het eerste model in het nieuwe tijdperk van Lancia, met een geplande marktintroductie in mei 2025. Daarnaast onthullen we de Ypsilon Rally 4 HF waarmee Lancia zijn terugkeer in de rallysport aankondigt! Lancia heeft altijd een speciale plek in de harten van mensen gehad, mede door iconische modellen uit het verleden waarmee Lancia uitgroeide tot het succesvolste merk in de geschiedenis van de rallysport. En dat sportieve hart begint vandaag weer te kloppen! Diezelfde fans worden de nieuwe klanten van het toekomstige Lancia”, aldus Luca Napolitano, CEO van Lancia.

Lancia Ypsilon HF

De nieuwe Lancia Ypsilon HF belichaamt de competitieve geest van het merk. Lancia laat zich opnieuw inspireren door zijn verleden en blikt met grote ambitie vooruit op de toekomst. De Ypsilon HF wordt aangedreven door een 100% elektrische aandrijflijn met een vermogen van 176 kW (240 pk). Daarmee accelereert het model in slechts 5,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Verder is de Ypsilon HF voorzien van een verlaagd onderstel en een grotere spoorbreedte, terwijl het gespierde uiterlijk met prestatiegerichte elementen is geïnspireerd op dat van radicale, iconische modellen uit de geschiedenis van Lancia. De nieuwe Ypsilon HF wordt in mei 2025 op de markt geïntroduceerd. Daarna zal ook een HF-uitvoering worden uitgebracht van de toekomstige Lancia Gamma en Delta.