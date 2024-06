Nieuwe Qashqai trouw aan Nissans verbeterde nummer één fabriek in Sunderland

Bijna achttien jaar geleden rolde de eerste Nissan Qashqai van de band in Sunderland, Verenigd Koninkrijk. Het model legde de basis voor het crossover-segment en zorgde voor een schokgolf in de auto-industrie.

Inmiddels is het 2024 en heeft de Nissan Qashqai al meer dan vier miljoen klanten in ruim 100 landen overtuigd. In het Verenigd Koninkrijk is de Qashqai niet aan te slepen en behoort het model zelfs tot de bestverkopende auto’s ooit. Met de updates – waaronder een gedurfd design en meer technologische innovaties – die nu zijn doorgevoerd hoopt Nissan dit succes te prolongeren en de klantbeleving te verhogen.