De nieuwe Jeep® Avenger 4xe

De Avenger 4xe biedt nog meer plezier, nog meer vrijheid en is nog meer Avenger.



Eric Laforge, Head of Jeep Enlarged Europe, zegt: “De Avenger is een van de grootste successen van Jeep in Europa, met nu al meer dan 90.000 bestellingen. Daarvan is 30% de volledig elektrische versie. In navolging van dit succes is de Avenger 4xe de nieuwe maatstaf voor het B-SUV-segment. Met een exclusief design, topprestaties en vierwielaandrijving is hij een volwaardige voortzetting van het Jeep-erfgoed.”