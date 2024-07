Alpine A290: hot hatch voor elektrisch tijdperk

A290 biedt een nieuwe entree tot de wereld van Alpine en bijt het spits af voor de 100% elektrische Dream Garage van Alpine. De GT C-Crossover en de nieuwe A110 volgen later in deze reeks.

Alle sensaties van het rijden in de Alpine A110 komen terug in de Alpine A290 – een sportauto met het DNA van Alpine. De A290 is compact, wendbaar en gebruiksvriendelijk. Hij biedt comfort en toegankelijke prestaties van hoog niveau. Met zijn elektrische, van Ampère afgeleide AmpR Small-platform is de Alpine A290 deel van een compleet elektrisch ecosysteem dat de best mogelijke gebruikservaring biedt.

Met zijn baanbrekende ontwerp, techniek en connectiviteit en talrijke mogelijkheden om de rijervaring aan te passen is de A290 een Alpine van de nieuwe generatie, ontworpen voor het elektrische tijdperk. De A290 is een volledig Frans product: de productie vindt plaats in de fabriek in Douai, onderdeel van ElectriCity. De elektromotor komt uit de Megafactory in Cléon. Vanaf de zomer van 2025 wordt ook de batterij in Frankrijk geproduceerd.

Exterieur: uitdrukking van pure sportiviteit

De A290 is een gespierde hot hatch van slechts 3.990 mm lang. Het AmpR Small-platform is de perfecte basis en geeft, met een 60 mm grotere spoorbreedte, de visuele impact die het designteam van Alpine zocht.

De lichtsignatuur van de A290 – met vier koplampen – is al van verre herkenbaar. De lampen zijn voorzien van een X-vormig motief, als verwijzing naar de rallysport. De lampen voeren een welkomstanimatie uit zodra de eigenaar met de handsfree-kaart de auto nadert.

Elementen die bijdragen aan de gespierde uitstraling van de Alpine A290 zijn onder meer de brede spatborden en zijskirts, de zwarte haaienvinantenne, logo’s op de voorspatborden (afhankelijk van versie), de zwart gelakte lijst rond de carrosserie, het opvallende lijnenspel van de achterzijde en de diffusor achter. Een Franse vlag op de C-stijl is optioneel. Leuk detail: de sportief gevormde voorbumper is voorzien van een sneeuwvlokmotief.

Het carrosserieontwerp is zeer aerodynamisch gevormd om de actieradius te maximaliseren. De luchtinlaat in de voorbumper zorgt voor een optimale luchtgeleiding, net als de zijskirts, de diffusor en zelfs de vorm van de achterlichten. Een achterspoiler zou de aerodynamica verstoren. Daarom heeft de Alpine A290 een zogenoemde ‘ducktail’ – een sportief accent.

Lichtmetalen 19-inchwielen zijn standaard. Het ontwerp van de Iconic-wielen verwijst naar de wielen van de Alpine A310. De Snowflake-wielen verwijzen naar de merknaam Alpine en zijn er in drie tinten zwart. De Brembo-remklauwen vóór, met vier zuigers en het Alpine logo, zijn identiek aan die van de A110. De remklauwen voor en achter zijn er in Racing Red en Alpine Blue.

De catalogus omvat vier carrosseriekleuren, waaronder het nieuwe Alpine Vision Blue, een kenmerkende kleur die een bijzondere diepte heeft gekregen om een ​​groter contrast tussen lichte en donkere gebieden te bieden. Bij de lancering wordt een gelimiteerde Première Edition van 1.955 aangeboden in 4 versies: Première Edition in Deep Black, Beta in Nival White, La Bleue in Alpine Vision Blue en La Grise in Tornado Matte Grey.