PEUGEOT geeft Paris Fashion Week extra allure

Van 18 tot en met 27 juni is PEUGEOT voor het eerst Official Automotive Partner van de Paris Fashion Week®.

Deze samenwerking belichaamt de allure van PEUGEOT: het merk plaatst zichzelf in het hart van een evenement dat zowel iconische luxemerken als opkomende talenten in het zonnetje zet. Als onderdeel van deze editie van de Paris Fashion Week® zet PEUGEOT ook de samenwerking voort met de getalenteerde Franse ontwerper Emeric Tchatchoua, oprichter van het avant-garde modemerk 3.PARADIS.

ALLURE: PEUGEOT deelt zijn passie voor Allure met topcouturiers en jonge ontwerpers. EMOTION: plezier is de drijvende kracht achter mode; het is ook de essentie van rijden in een PEUGEOT. EXCELLENCE: PEUGEOT en de Paris Fashion Week® zijn symbolen van Franse ‘Excellence’.

Wat PEUGEOT betreft, wordt de wereld beter met Allure. Met die overtuiging stelt PEUGEOT de mensgerichte creativiteit centraal in zijn strategie. Dat engagement deelt PEUGEOT met de Paris Fashion Week®, georganiseerd door de Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Al sinds vijftig jaar zet de Paris Fashion Week® ontwerpers in de schijnwerpers.