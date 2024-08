Auto opladen bij Franse camping kost Nederlander 480,- euro

Laden is in populaire Europese vakantielanden gemiddeld duurder dan in Nederland. 'Maar we zien deze zomer steeds vaker excessen waarbij laadpalen een veelvoud van de lokaal gangbare tarieven vragen en vakantiegangers opschepen met onverwachts hoge rekeningen, soms tot wel 480 euro voor een laadsessie', zo waarschuwt de ANWB donderdag.

Met elektrische auto op vakantie

Steeds meer Nederlanders gaan met een elektrische auto op vakantie. Inmiddels zijn er in Europa voldoende openbare laadpunten zodat Nederlanders, met enige voorbereiding, zorgeloos naar populaire vakantiebestemmingen kunnen rijden.

ANWB Laadpas

Uit cijfers van ANWB Laadpas komt naar voren dat de afgelopen maanden al tientallen klanten een rekening van 100 euro of meer voor een enkele laadsessie in het buitenland ontvingen. Zo kreeg een klant een rekening van 480 euro gepresenteerd voor iets meer dan een dag laden bij een Franse camping. Daarbij werd slechts voor ongeveer 100 kilometer aan stroom geladen. 'Het bleek dat op deze laadpaal bovenop de kWh prijs ook een tijdtarief werd gerekend van 0,30 euro voor elke minuut dat de auto aan de laadpaal stond', aldus de ANWB.

Verdienen aan onwetende toeristen

Veel van de opvallend dure laadpalen staan in de buurt van campings en hotels en lijken dus vooral bedoeld om te verdienen aan onwetende toeristen. Ze staan met name in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. In bijna alle gevallen is het tarief per kilowattuur niet uitzonderlijk, maar worden hoge tijdsgebonden tarieven gerekend. Een nacht je auto opladen bij het hotel kan zomaar duurder zijn dan de daadwerkelijke overnachting.

Controleer de tarieven voor je gaat laden

Zulke tijdsgebonden tarieven, ook wel blokkeertarieven genoemd, zijn in het buitenland gebruikelijker dan in Nederland. Daarom adviseert de ANWB altijd het tarief en de prijsopbouw van een laadpaal te controleren. Dit kan in bijna alle gevallen via de app van de laadpasaanbieder. Daarnaast is het in Europa inmiddels verplicht om op het laadpunt de prijs te vermelden. Mocht de prijs niet op laadpunt vermeld staan raadpleeg dan de website van de aanbieder. Zet de elektrische auto niet aan een laadpaal voordat duidelijk is wat de tarieven zijn.

Auto direct weer weghalen na laadsessie

Daarnaast is het sowieso raadzaam de auto, indien mogelijk, te verplaatsen als de laadsessie klaar is zodat anderen gebruik kunnen maken van de laadpaal.