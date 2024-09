Renault Symbioz: aan boord van de ‘voiture à vivre familiale’

De nieuwe Renault Symbioz is gemaakt voor veelzijdigheid (4,41 m lang, 1,79 m breed, wielbasis 2,64 m) met een gematigd gewicht (circa 1.500 kg, afhankelijk van de uitrusting) voor efficiëntie en wendbaarheid in de stad.

Ruim en modulair van binnen, met een achterbank die ruim 16 cm verschuift, en een royale bagageruimte (van 492 tot 624 liter), toegankelijk via een elektrisch bedienbare achterklep met handsfree bediening. Het beste op het gebied van technologie met het Solarbay panoramadak en openR link multimediasysteem met geïntegreerde Google services. Schokdempers, aandrijflijn en stuurbekrachtiging afgesteld voor comfort en rijplezier. Efficiënte E-Tech full hybrid 145-aandrijflijn met een brandstofverbruik van 4,7 l/100 km en een CO2-uitstoot van 104 g/km (WLTP-cyclus) met de E-SAVE-functie om de batterijlading op peil te houden voor optimale prestaties en efficiëntie.

Rijhulpsystemen van de nieuwe generatie: Active Driver Assist voor autonoom rijden op niveau 2, Predictive Hybrid Driving en Rear Automatic Emergency Braking. My Safety Switch: een knop waarmee de voorkeursinstellingen voor de rijhulpsystemen tegelijkertijd geactiveerd of gedeactiveerd kunnen worden. De nieuwe Renault Symbioz is verkrijgbaar vanaf € 36.490. Bekijk de volledige prijslijst. Het model is vanaf begin september te bezichtigen bij de Renault dealer.