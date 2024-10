Eerste beelden nieuwe Renault 4 E-Tech electric vrijgegeven

Renault onthult de eerste details van de nieuwe Renault 4 E-Tech electric, voorafgaand aan de onthulling op 14 oktober op de Autoshow van Parijs. De verlichte grille en het stoffen vouwdak zijn kenmerkend voor het eigentijdse en originele karakter van de auto. Ondanks zijn compacte formaat (4,14 meter lang) is de Renault 4 E-Tech electric net zo praktisch als zijn klassieke voorbeeld en zowel ruim als veelzijdig om te voldoen aan ieders behoeften. Met de R4 R Pass, beschikbaar in zeven landen, is de nieuwe Renault 4 E‑Tech electric met voorrang te bestellen, met levering van de auto in 2025

In 1961 zorgde de Renault 4 voor een ware revolutie op de automarkt, waarmee het model al snel een emblematische status bereikte. Het was de eerste gezinsauto van Renault met een voorin geplaatste motor. Doordat een transmissietunnel ontbrak, kon de vloer van de auto volledig vlak blijven. De ruime en vindingrijke 4L was ideaal voor gebruik in stedelijk gebied en op het platteland, doordeweeks en in het weekend, voor werk en voor vakantie. De auto kwam precies op het juiste moment en paste perfect in een samenleving die in beweging was. De auto werd enorm populair: in meer dan honderd landen was het dé auto voor het grote publiek. Renault bouwde meer dan acht miljoen exemplaren.