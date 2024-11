Italiaanse dolce vita voor in de stad

FIAT opent per direct de orderboeken van de 100% elektrische Topolino. De kleurrijke, compacte vierwieler – die de Italiaanse dolce vita naar de Nederlandse steden en dorpen brengt – is verkrijgbaar voor € 9.890, ongeacht de uitvoering.

De Fiat Topolino is verkrijgbaar in een dichte variant, maar ook in de extra hippe uitvoering Dolcevita. De levering van de eerste klantorders start al in januari 2025.

Vanaf 16 jaar

De Fiat Topolino is een iconische naam. Het originele model plaveide in de jaren dertig en vijftig van de vorige eeuw de weg voor stedelijke mobiliteit. Nu is de naam Topolino synoniem aan duurzame stedelijke mobiliteit met een vrolijke twist waar iedereen vanaf een leeftijd van 16 jaar met AM- of B‑rijbewijs al van kan genieten. De elektrische tweezitter vormt op alle fronten groene mobiliteit voor in de stad en brengt kleur in de veelal grijze binnenstad, en daarbuiten. Nederland vormt na Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje het vijfde land waarin de verkoop van de Fiat Topolino van start gaat.