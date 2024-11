5 miljoenste Toyota rolt van de band in het Verenigd Koninkrijk

Toyota Motor Europe viert de productie van zijn 5 miljoenste auto in de fabriek in Burnaston, in het Britse Derbyshire.

Het betreft een Toyota Corolla Hatchback GR Sport Hybrid die eerder deze maand van de productielijn rolde. Deze mijlpaal benadrukt de rol van Burnaston als een belangrijke fabriek binnen het Europese productienetwerk van Toyota. Sinds de oprichting in 1989 is al meer dan 3,25 miljard euro in deze faciliteit geïnvesteerd, waardoor deze voorop loopt op het gebied van nieuwe technologieën en productiemethoden.



De fabriek in Burnaston was de eerste faciliteit van Toyota buiten Japan waar een hybridemodel van de band rolde. Sindsdien heeft deze locatie zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler op het gebied van hybride-aandrijving. Tegenwoordig worden er zelfs uitsluitend hybride Toyota’s gebouwd.