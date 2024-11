Nissan Formula E Team onthult auto voor seizoen 11 en opent ultramodern technisch centrum

De livery, geïnspireerd op kersenbloesem, verwijst naar Nissans Japanse roots en is nu definitief onderdeel van Nissans identiteit in de Formula E. Het team zal onder de nieuwe GEN3 Evo-reglementen voortbouwen op het succes van seizoen 10. Daarin werd het vierde in het teamkampioenschap en derde in het nieuwe merkenkampioenschap.

Het team verwelkomt coureur Norman Nato die na een onderbreking van een seizoen terugkeert bij Nissan. Samen met Oliver Rowland, vorig seizoen goed voor twee overwinningen en vijf podiumplaatsen, vormt hij een gedreven en ervaren coureursduo voor de nieuwe Nissan e‑4ORCE 05-raceauto’s. Nato behoudt het iconische nummer 17, terwijl Rowland het traditionele Nissan nummer 23 zal dragen.