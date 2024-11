Merkwaarde Hyundai stijgt opnieuw

Hyundai is opnieuw gestegen op de Best Global Brands-ranglijst, ’s werelds belangrijkste graadmeter voor merkwaarden.

De waarde van de autofabrikant wordt geschat op 23 miljard dollar, een aanzienlijke stijging van 63 procent in vijf jaar. Dat heeft Interbrand berekend. Dit toonaangevende marktonderzoeksbureau zet elk jaar de 100 waardevolste merken op een rij. In vijf jaar tijd steeg Hyundai zes plaatsen op de Best Global Brands-ranglijst, van de 36ste naar nu de 30ste plaats.