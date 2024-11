Zakelijke automobilist rijdt steeds meer op benzine

In 2023 legden zakelijke rijders van personenauto’s voor het eerst meer kilometers elektrisch af dan op diesel (incl. diesel hybrides). 'In totaal werd er 5,9 miljard kilometer volledig elektrisch gereden en 3,6 miljard kilometer op diesel. Inmiddels wordt bijna een kwart van de zakelijke kilometers met een elektrische auto gereden. Wel blijft de benzineauto, net als bij particulieren, favoriet', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers over voertuigkilometers.

119,6 miljard kilometer gereden in 2023

Met Nederlandse personenauto’s werd 119,6 miljard kilometer gereden in 2023 in binnen- en buitenland. Dat is 4,3 procent meer dan een jaar eerder, maar nog altijd 1,4 procent minder dan in 2019 voor de coronapandemie. De kilometers van particulieren (natuurlijke personen) lagen nog 0,8 procent onder het niveau van voor de pandemie, bij zakelijke rijders (rechtspersonen) was dat 3,4 procent.

Daling dieselkilometers zakelijke rijders

Zakelijke rijders legden in 2023 in totaal ruim 25,5 miljard autokilometers af, gemiddeld 20,5 duizend kilometer per auto. Terwijl de dieselkilometers terugliepen, namen de kilometers afgelegd op elektriciteit juist toe. In 2018 werden de meeste zakelijke kilometers nog gereden met een dieselauto: ruim 13,6 miljard. Vijf jaar later was dat met drie kwart gedaald. Het aantal elektrische kilometers vertienvoudigde tegelijkertijd. Gemiddeld rijdt de zakelijke rijder 20,3 duizend kilometer in een elektrische auto tegen 24,8 duizend met een diesel.

Zakelijk steeds meer naar benzine

Ook maken zakelijke rijders steeds vaker gebruik van een benzineauto (incl. benzine hybride). Het aantal kilometers dat in een benzineauto werd gereden is in 2023 vergeleken met vijf jaar eerder met 50 procent gestegen. Iets meer dan de helft (54 procent) van alle zakelijke kilometers wordt gemaakt met een benzineauto.

Benzine blijft favoriet bij particulieren

In 2023 reden particulieren in totaal 94,0 miljard kilometer met een personenauto, gemiddeld 11,2 duizend kilometer per auto. Bij particulieren was en blijft de benzineauto favoriet: 79 procent van alle kilometers werd gereden met een benzineauto.

Steeds minder dieselrijders

Het aantal kilometers gereden op diesel daalde vergeleken met vijf jaar eerder met 36 procent naar 13,2 miljard. Gelijktijdig steeg het aantal elektrische kilometers: van 142,6 miljoen in 2018 naar 2,6 miljard in 2023. Gemiddeld legt de particulier 14,8 duizend kilometer af in een elektrische auto.