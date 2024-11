'Elektrische auto 15% minder waardevast dan auto met verbrandingsmotor'

Een elektrische auto verliest gemiddeld 15% sneller aan waarde dan een vergelijkbare benzine- of dieselauto. Dat is opmerkelijk, want tot 2022 hielden elektrische auto's de restwaarde juist beter vast dan auto’s met een verbrandingsmotor. Dit blijkt uit analyse van de Nederlandse occasionmarkt door autovergelijker Gaspedaal.nl. Belangrijkste oorzaken zijn het grotere aanbod en het afbouwen van de subsidieregelingen voor elektrische voertuigen. Ook wordt er buiten de Randstad niet veel naar elektrische auto’s gezocht.

Elektrische auto’s waren twee jaar geleden nog het meest waardevast van alle brandstofsoorten, maar momenteel presteren EV’s juist het minst goed. Ten opzichte van het totaalgemiddelde van alle brandstoftypes houdt een elektrische auto ruim 15% minder van de oorspronkelijke waarde vast. In vergelijking met benzineauto’s is het verschil zelfs nog iets groter.

Groter aanbod elektrische occasions

In twee jaar tijd is het aanbod van tweedehands elektrische auto’s sterk gestegen. Eind 2022 was ongeveer 4% van de via Gaspedaal.nl te koop aangeboden occasions elektrisch aangedreven. Momenteel gaat het om bijna 9%. Ruim een verdubbeling van het aanbod dus.

Volgens Jasper Verweij, auto-expert bij Gaspedaal.nl, gaat de autorijdende consument minder snel overstag voor een volledig elektrische auto dan eerst werd verwacht. “Veel early adopters rijden al elektrisch, maar de groep consumenten die daarna de overstap zou moeten maken, doet dat in een lager tempo dan gedacht. Waarschijnlijk kiest men toch eerst voor een hybride en blijft daarmee rijden totdat er tweedehands elektrische auto’s met een grotere actieradius en een gunstiger prijskaartje worden aangeboden”, aldus Verweij.

Elektrische occasion vooral in de Randstad in trek

In randstedelijke gemeenten wordt beduidend vaker naar elektrische occasions gezocht dan daarbuiten. In vergelijking met gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe, wordt het zoekfilter ‘elektrisch’ in Noord- en Zuid-Holland bijvoorbeeld tot wel tweemaal zo vaak aangeklikt.

De grote steden waar het vaakst naar elektrische occasions wordt gezocht, zijn Haarlem en Almere. In Emmen en Enschede zoekt men juist het minst vaak naar stekker-occasions.

Vooral 45-plussers zoeken het vaakst naar een tweedehands EV, terwijl de groep 18 tot 24-jarigen juist het minst vaak op stekkerauto’s filteren. Verweij vermoedt dat dit te maken heeft met factoren als budget, prioriteiten en behoeftes: “De jongeren die wel behoefte hebben aan een auto, hebben in de meeste gevallen niet het geld voor een elektrische auto, dus kiezen ze voor een betaalbare occasion met een verbrandingsmotor.”