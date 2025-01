Meer dan 2 miljoen gebruikte auto’s verkocht in 2024

In 2024 zijn er in totaal 2.047.285 gebruikte auto’s (occasions) van eigenaar gewisseld. In 2023 waren dat er nog 1.875.727, een stijging van 9,1 procent. Het populairste merk was traditiegetrouw Volkswagen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van BOVAG en datapartner RDC.

Waar de markt voor nieuwe auto’s in Nederland wordt gedomineerd door hybrides en volledig elektrische auto’s, zijn het nog altijd conventionele brandstofmotoren die de toon zetten op de occasionmarkt. Met 1.542.097 verkochte benzineauto’s had deze categorie een marktaandeel van 75,3 procent in 2024. Hybrides volgen met 261.532 auto’s en 12,8 procent marktaandeel. Deze categorie kende bovendien de grootste groei: 51,3 procent ten opzichte van 2023 (172.857 auto’s). Diesel leverde 11,5 procent in, met 136.315 verkochte auto’s in 2024 ten opzichte van 154.090 in 2023, en een marktaandeel van 6,7 procent. Volledig elektrische auto’s (EV’s) bereikten 85.637 stuks en 4,2 procent marktaandeel, terwijl LPG met 19.165 auto’s 0,9 procent van de markt besloeg.

Top 10 occasions (2024)

Volkswagen Golf (72.930 registraties) Volkswagen Polo (70.922 registraties) Opel Corsa (43.036 registraties) Ford Fiesta (34.294 registraties) Renault Clio (33.000 registraties) Ford Focus (32.899 registraties) Toyota Aygo (32.776 registraties) Toyota Yaris (32.688 registraties) BMW 3-serie (30.510 registraties) Fiat 500 (27.656 registraties)

Import versus export

In 2024 werden 288.125 auto’s geïmporteerd, ruim 33.000 meer dan in 2023 (254.647). Deze stroom compenseert het tekort aan betaalbare jonggebruikte auto’s in Nederland. Tegelijkertijd bleef de export stabiel met 280.228 auto’s, voornamelijk zakelijke leaseauto’s die door hun hogere prijs minder aantrekkelijk zijn voor particulieren.

Volkswagen blijft het populairste occasionmerk. In 2024 bestond de top 5 van meest geïmporteerde modellen voor 80 procent uit Volkswagen: 10.473 Golfjes, 7.403 Polo’s, 5.716 Tiguans en 5.288 T-rocs. De lijst wordt afgesloten door de Toyota Yaris (4.579). Opvallend is dat de Volkswagen Golf en Polo niet alleen de populairste import- en verkoopmodellen zijn, maar ook de export aanvoeren (respectievelijk 10.249 en 7.033 stuks). Andere populaire exportauto’s zijn de Tesla Model 3 (6.489), Renault Mégane (6.223) en BMW 3-serie (5.929).

Mismatch tussen vraag en aanbod

Volgens Gerard ten Buuren, voorzitter BOVAG Onafhankelijk Autobedrijven, is de groei in import een gevolg van de scheefgroei tussen vraag en aanbod. “De auto’s die vrijkomen uit de zakelijke lease – vaak duurdere modellen met hogere kilometerstanden – sluiten niet aan bij de wensen van consumenten. Deze auto’s worden daarom deels geëxporteerd. Tegelijkertijd zien we dat consumenten vaker kiezen voor jonggebruikte auto’s uit het buitenland, omdat deze een betaalbaarder alternatief bieden.”

Ook de prijsontwikkeling speelt een belangrijke rol. “Door de stijgende instapprijzen voor nieuwe auto’s is de vraag naar jonggebruikte modellen toegenomen. Hoewel het aanbod van occasions is gegroeid en de prijzen na jaren van stijging nu stabiliseren, zoeken veel consumenten in het buitenland naar een alternatief voor een nieuwe auto. Import biedt een oplossing om de mismatch tussen vraag en aanbod te corrigeren,” aldus Ten Buuren.