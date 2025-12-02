Autobedrijven verkochten minder gebruikte auto’s in november

De occasionmarkt liet in november weliswaar lagere verkoopcijfers zien, maar over heel 2025 noteert de markt nog altijd een groei. Autobedrijven verkochten in november 110.981 gebruikte auto’s, 3,8 procent minder dan in november vorig jaar (115.405). Over de periode tot en met november kwamen zij uit op 1.274.462 verkochte occasions, 2,2 procent meer dan in dezelfde maanden vorig jaar (1.246.518).

De handel tussen consumenten onderling (CtC) nam de afgelopen maand wél toe. Particulieren verhandelden onderling 61.835 gebruikte auto’s, een stijging van 7,7 procent ten opzichte van vorig jaar (57.435). Tot en met november wisselden 680.763 auto’s via particuliere transacties van eigenaar, 6,6 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar (638.763).

Elektrificatie occasionmarkt

De verkoop van elektrische occasions groeit verder, terwijl de import terugvalt en de export juist aantrekt. In november verkochten autobedrijven 6.709 volledig elektrische auto’s (EV’s) aan particulieren, 4,8 procent meer dan in diezelfde maand vorig jaar (6.400). Over de eerste elf maanden van dit jaar kwamen deze verkopen uit op 65.143 EV’s, een stijging van 11,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (58.377).

Tegelijkertijd werden er de afgelopen maand 1.059 elektrische auto’s geïmporteerd, 28,4 procent minder dan een jaar eerder (1.479). De export van EV’s lag juist hoger: 3.412 stuks, een stijging van 35,2 procent ten opzichte van november vorig jaar (2.524). Ter vergelijking: de totale export van personenauto’s steeg in november slechts met 6,7 procent, van 25.126 naar 26.806 gebruikte auto’s.

Marktaandelen per brandstofsoort november 2025

Benzine (74.891 registraties, 67,5% marktaandeel) Hybride (24.922 registraties, 22,5% marktaandeel) EV (6.709 registraties, 6,0% marktaandeel) Diesel (3.762 registraties, 3,4% marktaandeel) LPG (601 registraties, 0,5% marktaandeel)



Top 10 modellen november 2025

Volkswagen Polo (3.438 registraties, 3,1% marktaandeel) Volkswagen Golf (2.906 registraties, 2,6% marktaandeel) Opel Corsa (2.261 registraties, 2,0% marktaandeel) Toyota Yaris (1.879 registraties, 1,7% marktaandeel) Ford Fiesta (1.756 registraties, 1,6% marktaandeel) Ford Focus (1.734 registraties, 1,6% marktaandeel) Kia Picanto (1.672 registraties, 1,5% marktaandeel) Toyota Aygo (1.636 registraties, 1,5% marktaandeel) Renault Clio (1.573 registraties, 1,4% marktaandeel) Peugeot 208 (1.525 registraties, 1,4% marktaandeel)



Top 10 EV-modellen november 2025