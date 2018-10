Meer nieuwe campers verkocht dan ooit tevoren

In de eerste drie kwartalen van dit jaar werden in Nederland 1.862 nieuwe kampeerauto’s verkocht. Dat is niet alleen 14,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar ook nu al meer dan ooit tevoren in een heel kalenderjaar, zo blijkt aan de vooravond van de Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht. De verkoop van tweedehands campers steeg met maar liefst 40,4 procent.

Uit cijfers van Bovag en Kampeer en Caravan Industrie (KCI) blijkt dat er in 2007 in een heel jaar 1.803 nieuwe campers de showrooms uitreden en sindsdien schommelde het verkoopniveau tussen 1.100 en 1.500 per jaar. Vorig jaar steeg dat naar 1.751 en dit jaar zal de teller eindigen rond de magische grens van 2.000 nieuwe kampeerauto’s. Het complete park aan campers in Nederland blijft groeien en bedraagt momenteel ongeveer 115.000; een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. Eriba-Hymer verkocht dit jaar 221 nieuwe campers en is met een aandeel van 11,9 procent marktleider, op de voet gevolgd door Adria met 215 stuks en 11,5 procent. Op een afstand volgen de merken Carthago (156), Knaus (138), Bürstner (136) en Capron (134).

40 procent meer tweedehands campers

De markt voor tweedehands kampeerauto’s floreert tevens als nooit tevoren: tot en met september werden in Nederland 7.872 gebruikte campers door de vakhandel aan particulieren verkocht, oftewel een plus van 40,4 procent ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2017. De top drie van tweedehands kampeerauto’s bestaat uit Eriba-Hymer (497 stuks), Bürstner (459) en Adria (439). Het aantal nieuwe caravans in de periode januari tot en met september dit jaar bedroeg 5.986 en dat is 2,2 procent minder dan een jaar eerder. Hobby, Fendt en Knaus zijn samen goed voor de helft (50,1 procent) van alle nieuwe caravans in Nederland. De verkoop van gebruikte caravans door de vakhandel liep 1,6 procent terug tot 10.093 in de eerste drie kwartalen, waarbij dezelfde drie merken bijna 40 procent van de markt bestrijken.

Kampeer & Caravan Jaarbeurs

Dat de campermarkt volop in beweging is en bol staat van de innovaties, zal ook tijdens de Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht van 10 tot en met 14 oktober nadrukkelijk tot uiting komen. Van panoramadaken tot lichtgewicht camperchassis en van loungehoeken tot smartphone apps; de camperindustrie staat in elk geval niet stil. Tijdens de beurs kan het publiek ook in diverse kampeerauto’s proefrijden. Daarnaast zijn op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs de nieuwste caravans, vouwwagens, campers en (voor)tenten te vinden. Dit is hét begin van de kampeervakantie en de perfecte plek om de volgende roadtrip in te plannen.