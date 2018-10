Politie beëindigt gijzeling apotheek Keulen, dader zwaargewond

Op het Centraal Station in het Duitse Keulen is rond 15.00 uur de gijzeling door de politie beëindigd. Dit melden de Duitse media maandagmiddag.

Vrouw in gijzeling

In een apotheek werd een vrouw door een man in gijzeling gehouden. De politie kwam massaal ter plaatse en ontruimde het station.

Rook

De politie sprak ook over rook van mogelijk een brand in of rond de bewuste apotheek. Er werd in ieder geval een persoon in gijzeling maar mogelijk ging het het om meer personen dat is op dit moment niet duidelijk.

Melding schoten en rookbom

Volgens lokale media zouden er ook schoten zijn gehoord en is er mogelijk een rookbom afgestoken maar de politie kan dit noch bevestigen noch ontkennen.

Update 15.15 uur

De politie heeft de gijzeling in de apotheek op het Centraal Station in Keulen beëindigd. De verdachte is daarbij zwaargewond geraakt en wordt gereanimeerd. De gegijzelde vrouw is lichtgewond geraakt en wordt ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld aan haar verwondingen.