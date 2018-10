Inval Belastingdienst bij juwelierszaak in Rotterdam

De Belastingdienst heeft woensdagmorgen 17 oktober, in samenwerking met de politie, een invorderingsactie gedaan bij een juwelierswinkel in Rotterdam. De actie vond plaats in het kader van de integrale aanpak van ondermijning.

Bij de aanpak zijn de Belastingdienst, Politie, Gemeente Rotterdam en Openbaar Ministerie betrokken. De intensieve samenwerking is gericht op verbeteren van het woongenot en het ondernemersklimaat in Rotterdamse buurten en om criminele activiteiten uit te bannen. Naast de winkel is ook het woonhuis van de eigenaar bezocht. Bij de actie is beslag gelegd op de handelsvoorraad en inventaris.

Ook bleek dat de eigenaar zich niet hield aan het registreren van tweedehands ingekochte juwelen. Juweliers moeten tweedehands ingekochte juwelen registreren in het zogenaamde Digitale Opkopers Register(DOR). Bij het niet of onjuist registreren kan een bestuurlijke maatregel worden opgelegd. De burgemeester kan overgaan tot sluiting van de winkel. De politie doet onderzoek naar de aangetroffen gebreken.