Aspirant-politieagente aangehouden wegens schending ambtsgeheim

In een onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van het Politiedienstencentrum (PDC) onder leiding van het Landelijk Parket, is woensdag 9 juli een 27-jarige aspirant-politieagente van de Eenheid Rotterdam aangehouden. De vrouw wordt verdacht van schending van haar ambtsgeheim en computervredebreuk.

De verdenking tegen de politieagente in opleiding is in een ander, lopend onderzoek ontstaan. Het VIK is op 17 april 2025 een onderzoek gestart dat tot haar aanhouding heeft geleid.

De vrouw zit op dit momenteel vast voor verhoor. Het onderzoek is nog volop gaande, waardoor op dit moment geen verdere informatie kan worden gedeeld.