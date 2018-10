Nieuwe Boeing 737 MAX met 189 inzittenden verongelukt bij Jakarta

Maandagochtend is een passagiersvliegtuig van Lion Air met 189 inzittenden in de Indonesische Javazee gestort.

13 minuten na opstijgen

Het toestel van de prijsvechter was onderweg van Jakarta naar Pangai Pinang op het eiland Berkai, een populaire toeristische bestemming. Al 13 minuten nadat het vliegtuig was opgestegen kreeg de Javaanse luchtverkeersleiding het verzoek van de piloot om terug te mogen keren. Daarna was er geen radiocontact meer en is het vliegtuig in zee gestort. Het Nederlanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen indicatie dat er ook Nederlanders aan boord van het vliegtuig zaten.

Twee maanden oud

De neergestortte Boeing 737 MAX was pas twee maanden oud. Volgens de Indonesische luchtvaartmaatschappij werd het toestel op 15 augustus in gebruik genomen. Dit meldt luchtvaartdienst.nl. Het is het eerste ongeval met een Boeing 737 MAX. De MAX is de verbeterde versie van de 737. Voor Lion Air is het nog onduidelijk hoe het gloednieuwe toestel heeft kunnen neerstorten. Het toestel had wel op de vorige vlucht die het uitvoerde met technisdhe problemen te maken gehad, maar die waren volgens een woordvoerder verholpen, zo weet NRC.