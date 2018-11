Ondermijningsactie woontorens leidt naar 20 kilo heroïne en ruim 27.000 euro

Criminelen vestigen zich graag in woontorens. Dat weet de politie en dus heeft ze hier extra aandacht voor. Bij een actie tegen ondermijning, de vermenging van onder- en bovenwereld, hield de politie maandagavond diverse woontorens in het centrum van Rotterdam goed in de gaten. Controle van drie mannen die zich verdacht gedroegen, leidde naar een vangst van in totaal 20 kilo heroïne en ruim 27.000 euro.

De politie krijgt steeds vaker te maken met 'spookbewoningen', waarbij criminelen anoniem een huis huren en dat gebruiken voor criminele activiteiten. In woontorens en luxe appartementencomplexen is vaak weinig sociale controle. Een reden voor de politie om deze woontorens extra aandacht te geven.

Verdacht gedrag

Drie mannen die maandagavond een woontoren aan de Wijnbrugstraat verlieten, vielen op door hun verdachte gedrag. Vervolgens stapten ze met een grote tas in een dure auto. De agenten besloten hen te controleren. Op de Aelbrechtskade hielden de agenten de auto staande en doorzochten deze. In de auto stond een tas met zakjes poeder. Achteraf bleek dit drie kilo heroïne te zijn. Ook lag er bijna 20.000 euro aan contanten. De inzittenden, drie mannen van 39, 41 en 49 jaar, zijn aangehouden voor overtreding van de opiumwet en witwassen.

Straatwaarde van 600.000,-

Eén van de inzittenden had een ‘tag’ van een woning in de woontoren die zij eerder verlieten. De zoeking in de auto gaf aanleiding om ook even een kijkje te nemen in deze woning. Daar lag nog eens 17 kilo heroïne. De straatwaarde hiervan bedraagt ongeveer 600.000 euro.

In het appartement lag dure merkkleding, een zeer exclusief, duur horloge, diverse PGP-telefoons en nog een paar honderd euro. Omdat de dure kleding en het horloge vermoedelijk met crimineel geld is verkregen, is dit in beslag genomen. Ook de telefoons zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

BMW

Een zoeking op het woonadres van één van de inzittenden op de Spangensekade leverde nog 7000,- euro in contanten op en in beslag name van een dure BMW. Het vermoeden bestaat dat ook deze auto is betaald met crimineel verkregen geld.