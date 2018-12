Afgeslankt Belgisch kabinet maakt doorstart met 'Michel II'

België heeft sinds zondag een nieuwe regering. De regering-Michel II is de Belgische federale regering en bestaat uit CD&V, Open VLD en MR. Ze is een doorstart van de regering-Michel I, maar zonder de N-VA-ministers en -staatssecretarissen, die de regering verlieten na de crisis omtrent het VN-migratiepact. Hierdoor is deze regering een minderheidsregering, wat uitzonderlijk is in de Belgische politiek.