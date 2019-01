Redding peuter Julen weer vertraagd door keiharde steen

De reddingsploeg had zondag de verticale tunnel waarmee ze Julen omhoog wilde halen, af willen hebben. Ze hebben inmiddels iets over de helft, zo rond de 35 van de beoogde 60 meter, uitgeboord. Zondagochtend rond 02.00 uurkreeg de reddingsploeg te maken met een nieuwe tegenslag. Op een diepte van 20 meter stuitte de boor op een dikke laag keiharde steen van 5 meter. Er moest van boorkoppen worden gewisseld. Dat leverde twee uur vertraging op en het ritme ging omlaag met 2 meter per uur. In eerste instantie kon 3 meter per uur worden geboord. Dit meldt onder meer de Telegraaf zondag.

De reddingswerkers willen uiteindelijk een diepte van ruim 70 meter onder de grond bereiken, omdat ze denken dat daar een laag aarde begint waaronder Julen zit. Vanaf daar zullen mijnwerkers uit Asturias nog handmatig een zijwaartse tunnel moeten graven van enkele meters. Ook dat gaat nog zeker twintig uur duren. Op z’n vroegst zullen de reddingswerkers maandagavond op de plek zijn waar ze denken dat Julen zit.

Juloen zit al bijna een week in de diepe put. Hij viel daar vorige week zondag rond 14.00 uur in. Er is sindsdien geen teken van leven meer geweest, maar toch hoopt heel Spanje dat hij levend uit de put zal komen.