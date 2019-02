'Trump wil dat Europa 800 IS-strijders overneemt'

Trump vindt dat de Verenigde Staten (VS) al genoeg hebben gedaan in de strijd tegen Islamitische Staat (IS) en wil de berechting overlaten aan andere landen. Als Europa hier niet mee akkoord gaat, zullen de strijders worden vrijgelaten, zo waarschuwt de president Europa. Volgens Trump heeft de VS als genoeg geld en tijd gestoken in de strijd. Dit laat Trump weten in Twitter-berichten.

De stijd tegen IS in Syrië is bijna afgelopen. Door de VS gesteunde strijders verwachten „op zeer korte termijn” het laatste IS-bolwerk in Oost-Syrië onder de voet te lopen, liet een commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zaterdag weten.

Naar verluidt geven IS-strijders zich de laatste dagen massaal over. De VS willen dat andere NAVO-landen troepen en militaire hulpmiddelen naar Syrië sturen om het land nu te beschermen tegen terrorisme, zo melden meerdere media zondag.



Donald J. Trump: 'The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them....'