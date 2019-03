Rover vraagt opheldering over plan spitstoeslag NS

In de strijd tegen overvolle treinen wil NS op één traject een test doen met duurdere tarieven in de spits. Zo vertelt commercieel directeur Tjalling Smit van NS in een interview aan Treinreiziger.nl. NS is al langer op zoek naar manieren om de drukke spits te ontlasten.

Niet straffen maar belonen, is de insteek van Rover. Want dat NS wil proberen om reizigers te verleiden meer in de daluren te reizen, is niet verkeerd. Rover wil dan ook graag meedenken over kortingen of voordelige abonnementen buiten de spits. Maar dat is iets heel anders dan het straffen van de spitsreiziger met nog hogere tarieven. Reizen in de spits doen we nu eenmaal meestal niet voor de lol.

“Bovendien is er een maatschappelijk opgave om juist meer reizigers in de trein te krijgen, ook in de spits”, schrijft Rover-directeur Freek Bos aan NS. “Daarmee halen we klimaatdoelen en kunnen we steden autoluw maken. Waarom stelt NS dan voor om de reiziger meer te laten betalen voor zijn reis?” NS heeft Rover geantwoord dat er verschillende scenario’s worden onderzocht in de strijd tegen overvolle treinen, maar dat er op dit moment geen concrete plannen zijn voor een proef met een spitstoeslag.