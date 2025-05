Twee aanhoudingen na schietincident Emmen

Emmen

De politie ontving donderdagavond rond 19:15 uur een melding van een schietincident aan de Tammingecamp in Emmen. Daarbij is meerdere keren geschoten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Er zijn twee personen aangehouden. De zaak is in onderzoek en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.