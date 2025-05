Man na schietincident in Bocholtz in ziekenhuis aan verwondingen overleden

Na een schietincident donderdagavond op de Wilhelminastraat in het Limburgse Bocholtz is een 39-jarige man uit Kerkrade om het leven gekomen. Dit meldt de politie vandaag.

Melding gewonde man op straat

'Donderdagavond rond 22.40 uur kwam bij de meldkamer een melding binnen over een gewonde man op straat. Ter plaatse bleek het slachtoffer te zijn neergeschoten. De politie is een onderzoek gestart. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij vannacht is overleden', aldus de politie.

Getuigenoproep

De politie vraagt getuigen die donderdagavond mogelijk iets hebben gezien of gehoord rond het tijdstip van het incident zich te melden. Ook mensen die beschikken over camerabeelden, zoals van deurbelcamera’s of dashcams, worden verzocht deze met de politie te delen.