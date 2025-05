Grote belangstelling voor Nacht van de Vluchteling in Groningen: extra startplekken vrij

Wegens grote belangstelling voor de eerste Nacht van de Vluchteling in Groningen, maakt de organisatie 100 extra startplekken vrij. Hierdoor kunnen 600 mensen deelnemen aan de 10, 20 of 40 kilometer lange wandeltocht om aandacht te vragen voor de miljoenen mensen die wereldwijd moeten vluchten voor oorlog en geweld. Stadslab Groningen fungeert als start- en finishlocatie.

De zestiende editie van de Nacht van de Vluchteling vindt plaats in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 juni. Door het hele land doen duizenden mensen mee op verschillende routes. Deelnemers vroegen al langer om een route in het noorden van Nederland.

De nachtelijke 40 kilometer vanuit Groningen loopt eerst dwars door de binnenstad en dan via Haren, Eelde, Paterswolde en het Hoornse meer en Hoogkerk weer terug naar de stad. Cultureel centrum de Biotoop, buurthuis 't Loughoes, restaurant Kaap Hoorn en voetbalclub HFC ‘15 fungeren als rustpunt. Op zaterdagavond is er ook een afstand te lopen van 10 of 20 kilometer, waar veel kinderen, scholen en bedrijven aan meedoen. Deze route loopt richting Hoogkerk en doet Hotel Van der Valk Groningen aan als rustpunt.

Vorig jaar toonden door het hele land zo’n 7.000 deelnemers hun solidariteit met mensen op de vlucht en liepen zij een recordbedrag van 1,7 miljoen euro bij elkaar. De opbrengt van dit jaar gaat onder andere naar noodhulp in DR Congo, de aardbevingsslachtoffers in Myanmar en ontheemde Syriërs die terugkeren naar huis.

Aanmelden of sponsoren kan via www.nachtvandevluchteling.nl