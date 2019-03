Man redt samen met zijn hond twee door het ijs gezakte honden

Echte helden, gelukkig bestaan ze nog. Een man heeft samen met zijn eigen hond twee andere honden uit een met ijs bedekt meer in Irvington in de Amerikaanse staat New Jersey gered. Zijn vrouw, Melissa Kho, legde de opmerkelijke reddingsactie vast op video.

Door het ijs gezakt

Twee honden waren tijdens een wandeling langs het meer op het verzwakte ijs gegaan maar omdat het ijs al te dun was zakten beide viervoeters er doorheen. Ze probeerden zelf om weer uit het wak te komen maar dat lukte niet.

Te water

Tim Yuriev, die samen met zijn golden retriever Kira aan het wandelen was kwam langs het meer en zag de twee hulpeloze honden. Toen hij begreep dat de honden niet meer op eigen kracht uit het water konden komen bedacht hij zich geen moment en trok zijn kleren uit en ging het meer in gevolgd door zijn eigen hond. Hij baande zich een weg door het ijs door er steeds op te leunen waardoor het afbrak.

Gered

Toen hij bij de eerste hond aankwam kon deze op eigen kracht naar de kant zwemmen voorafgegaan door Yuriev en geholpen door zijn eigen hond. Op dezelfde manier werd ook de tweede hond uit zijn benarde positie bevrijd. De eigenaresse van de twee geredde honden is Yuriev 'eewig' dankbaar.

Getraind

Tim Yuriev groeide op in Siberië en is als freediver getraind om zijn adem in te houden voor diepe duiken in het water. De beheersing van speciale ademhalingstechnieken maakte het dan ook voor hem mogelijk om het ijskoude water in te kunnen gaan. Mensen die hiervoor niet zijn getraind worden dan ook afgeraden om hetzelfde te doen.