EU wil Brexit onder voorwaarden uitstellen tot 22 mei

Als het Britse Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden goedkeurt, is de Europese Unie bereid de brexit uit te stellen tot 22 mei.

Dat valt te lezen in de conceptverklaring die EU-president Donald tusk heeft opgesteld. De Britse premier Theresa May had uitstel gevraagd tot 30 juni. Maar die datum stuit op bezwaren, omdat tussen 23 en 26 mei de Europese Verkiezingen worden gehouden. Premier May wil zeker niet meedoen met deze verkiezingen. Daarm is het niet mogelijk de brexit langer uit te stellen, zo staat in de conceptverklaring. Dit schrijft het AD donderdag.

Naar verwachting zal premier May het terugtrekkingsakkoord volgende week voor de derde keer voorleggen aan haar parlement. Mocht het Lagerhuis dan voor de derde keer tegen het akkoord stemmen, dan volgt mogelijk een nieuwe EU-top op donderdag, een dag voor de huidige brexitdatum van 29 maart.