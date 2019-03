Vrouw (21) stapt in auto van moordernaar in plaats van in taxi van Uber

De 21-jarige Amerikaanse Samantha Josephson belde donderdag na een stapavond in de plaats Columbia in de VS een taxi van Uber.

Waarschijnlijk is ze daarna per ongeluk in een andere auto dan de Uber-taxi die ze had besteld, gestapt. Een paar uur later was ze dood. Haar lichaam werd vrijdag in een bos in de Amerikaanse staat South Carolina gevonden. De politie heeft inmiddels een verdachte opgepakt. Dit schrijft de NOS zondag.

In de VS is er veel aandacht voor deze moordzaak. De man die is opgepakt op verdenking van de moord is 24 jaar. Naar verluidt woonde hij in de buurt van het plek waar het lichaam is gevonden, zo'n 150 km van Columbia. De man is aangehouden voor moord en ontvoering. De politie heeft nog niets naar buiten gebracht over het motief van de man.

Uber is op de hoogte van de gevallen oplichting in de VS. Klanten krijgen nu na het bestellen een foto van de bestuurder en de kentekengegevens te zien. Uber adviseert in een blog: 'Als die informatie niet matcht, stap dan niet in.'Het bedrijf heeft tegenover de Amerikaanse media nog niets losgelaten over deze zaak.