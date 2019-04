Recordaantal bedrijfsvestigingen in de bouw in 2019

Op 1 januari 2019 bedroeg het aantal bedrijfsvestigingen in de bouwnijverheid bijna 182 duizend. Dat is bijna 8 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal ooit gemeten. In Den Haag is de toename het grootst. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste regionale cijfers over bedrijfsvestigingen.

De gespecialiseerde bouw zoals installatiebedrijven, timmerbedrijven, loodgieters, stukadoors en schilders kent de meeste bedrijfsvestigingen (ruim 97 duizend). Daarnaast waren er op 1 januari 2019 bijna 76 duizend vestigingen in de algemene bouw en projectontwikkeling, zoals de bouw en verbouw van huizen, kantoren en winkels. Een veel kleiner aantal vestigingen (bijna 9 duizend) betreft de grond-, water- en wegenbouw.

Vooral eenpersoonsbedrijven

Het aantal vestigingen van bouwbedrijven is in 2018 met bijna 8 procent toegenomen. De meeste bedrijven kwamen erbij in de algemene bouw, elektrotechnische bouwinstallatie, timmerbedrijven, vloer- en wandafwerkingsbedrijven, grondverzetbedrijven, schilders- en glaszetbedrijven, metsel- en voegbedrijven, loodgieters- en fittersbedrijven en stukadoors. Vrijwel de gehele groei van vestigingen in de bouw was dankzij eenpersoonsbedrijven.

Eerder berichtte het CBS dat de omzet in de bouw in 2018 met ruim 10 procent was gestegen, het grootste groeipercentage in meer dan tien jaar tijd.

Grootste toename in Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn de meeste bedrijven in de bouwsector. Daar nam het aantal zowel absoluut als relatief het meest toe. Het aantal groeide in een jaar met 11,1 procent van bijna 40 duizend tot ruim 44 duizend. Na Zuid-Holland bevinden zich de meeste bedrijfsvestigingen in Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. In deze provincies was de toename van het aantal vestigingen ten opzichte van 2018 ook het grootst. Procentueel was de grootste groei na Zuid-Holland in Utrecht (10,8 procent) en Flevoland (9,2 procent).

De gespecialiseerde bouw is relatief het sterkst vertegenwoordigd in Overijssel (60,3 procent van de vestigingen in de bouw), het minst in Zeeland (48,9 procent). De algemene bouw is het minst sterk vertegenwoordigd in Overijssel (33,2 procent) en het meest in Noord-Holland (46,5 procent).