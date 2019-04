'Gele hesjes' in Frankrijk weer de straat op, nu ook in Straatsburg

Ze protesteerden in Parijs en andere Franse steden. Sinds november wordt er gedemonstreerd tegen de hervormingspolitiek van Macron en de regering. De president had eergisteren in een toespraak nog enkele toezeggingen gedaan. Hij beloofde werk te maken van een verlaging van de inkomstenbelasting en van een verhoging van de laagste pensioenen, zo meldt het AD zaterdag.

Volgens een voorlopige telling waren er volgens de 'gele hesjes' minstens zo'n 60.132 betogers op de been. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 23.600 'gele hesjes' waarvan 9000 in Parijs. In Parijs sloten de 'rode hesjes' van de vakbond CGT zich bij de 'gele hesjes' aan. Ze stopten bij verschillende gebouwen van mediabedrijven om zo een 'eerlijke behandeling in de media' af te dwingen.

In Straatsburg was ook een demonstratie van de 'gele hesjes'. Daar protesteerden ze tegen de 'de presidentiële blablabla'. Straatsburg was uitgekozen wegens de Europese verkiezingen volgende maand. Daar liepen ook demonstranten uit Duitsland, België, Italië en Luxemburg mee.