Moeder en tienerdochters (18) in appartement Wenen gestorven door uithongering

Deze week zijn in een appartement in Wenen de lichamen gevonden van een moeder (45) en haar gehandicapte tweelingdochters (18). De vrouwen zijn door honger om het leven gekomen.

De politie in Wenen vermoedt dat ze al sinds eind maart dood in de woning liggen. DIt schrijft het AD donderdag.

De moeder werd dinsdag levenloos aangetroffen in de hal van het appartement. Zij komt oorspronkelijk uit Servië. In de woonkamer werden de lichamen van de tweeling van 18 aangetroffen. Een geweldsmisdrijf werd direct uitgesloten, maar vanwege de staat van de lichamen werd al snel aan een eventuele hongersdood of vergiftiging gedacht. Autopsie wees uiteindelijk uit, dat 'overlijden door uithongering' inderdaad de doodsoorzaak is geweest, zo heeft een woordvoerder van de Weense politie laten weten.

Eerder in beed bij jeugdzorg

Het gezin was eerder in beeld geweest bij jeugdzorg. De vrouw had psychische problemen en haar dochters hadden allebei een geestelijke beperking. De vrouwen bleven de afgelopen jaren enkele maanden in een blijf-van-mijn-lijf-huis, omdat ze werden lastiggevallen door hun vader. Na de scheiding is de moeder met haar dochters naar het appartement vertrokken. Jeugdzorg constateerde toen bij een bezoek wel dat er signalen waren van verwaarlozing, maar die zouden niet zo erg zijn geweest dat er direct maatregelen moesten worden getroffen.

Nadat een ongerust familielid bij de politie aan de bel trok, omdat er al lang niets van het gezin was vernomen, heeft de brandweer de deur van het appartement opengebroken en werden de lichamen gevonden.