Emotionele Theresa May kondigt vertrek aan

May maakte in een speciale persconferentie voor de ambtswoning van Downing Street 10 bekend dat zij 7 juni vertrekt. In de verklaring over haar vertrek gaf zij aan er altijd naar te hebben gestreefd om sinds haar aantreden om van het Verenigd Koninkrijk een land te maken dat niet alleen voor een paar bevoorrechte mensen werkt, maar voor iedereen.

Brexit

May legt uit dat zij er niet in is geslaagd om de Brexit tot een goed einde te kunnen brengen. 'In 2016 hebben we het Britse volk een keuze gegeven. Tegen alle voorspellingen hebben de Britten gestemd om de Europese Unie te verlaten. Ik voel me vandaag net zo zeker als drie jaar geleden dat in een democratie, als je mensen een keuze geeft, je de plicht hebt om te implementeren wat ze beslissen. Ik heb mijn best gedaan om dat te doen', stelt May.

'Ik probeerde het drie keer'

'Ik onderhandelde over de voorwaarden voor onze exit en een nieuwe relatie met onze naaste buren die banen, onze veiligheid en onze Unie beschermt. Ik heb er alles aan gedaan om parlementsleden te overtuigen om die deal te steunen. Helaas heb ik dit niet kunnen doen. Ik probeerde het drie keer. Ik geloof dat het juist was om door te zetten, zelfs toen de kans op succes groot leek', stelt May.

In het belang van het land

'Maar het is me nu duidelijk dat het in het beste belang van het land is dat een nieuwe premier die inspanning leidt. Daarom kondig ik vandaag aan dat ik zal aftreden als leider van de Conservatieve en Unionistische Partij op vrijdag 7 juni, zodat een opvolger kan worden gekozen', aldus May.