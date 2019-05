Gewonden na explosie op straat in Lyon

Zelfgemaakt explosief

De explosie deed zich rond 17.40 uur voor op de rue Victor Hugo. De explosie, vermoedelijk veroorzaakt door een zelfgemaakt explosief in een pakket of een tas met kleine metalen voorwerpen mogelijk spijkers, verwondde zeven personen. Zij raakten allen lichtgewond.

Man met pet op bewakingsbeelden

Volgens de Franse media is er op bewakingsbeelden een man op een fiets te zien die het bompakket heeft neergelegd. De man droeg een pet. Direct na de explosie kamende de hulpdiensten massaal ter plaatse en werd de plek rond het incident volledig afgezet door de politie die een forensisch onderzoek is gestart.

Motief nog niet duidelijk

Vooralsnog is niet duidelijk uit welke hoek deze aanval komt. Het kan gaan om terreur maar ook een afrekening in het criminele circuit is mogelijk. In dit stadium is daar nog geen duidelijkheid over.